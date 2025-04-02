Governo do ES e organização internacional vão selecionar gestor do Cais das Artes

Fundada em 1949, a OEI é uma organização intergovernamental, que tem Portugal, Espanha e os países da América Latina como membros. A missão da entidade é costurar a cooperação entre países ibero-americanos no campo da educação, ciência e cultura. A instituição apoia diversas iniciativas no Brasil e mantém parcerias com organizações do porte da Fundação Roberto Marinho.
A previsão de entrega do Cais das Artes, obra iniciada em 2010, é para o primeiro semestre de 2026.
O investimento vai superar os R$ 300 milhões. O complexo, desenhado pelo renomado arquiteto Paulo Mendes da Rocha, terá um teatro com 1,3 mil lugares (com espaço para receber óperas), um museu com 2,3 mil m², auditório para 225 pessoas, cinco salas de exposição, biblioteca, cafeterias e praça ao ar livre para exposições e espetáculos.