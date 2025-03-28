Investimento da Bertolini em Colatina vai puxar expansão do grupo

A empresa desenvolve sistemas para estocagem e movimentação de produtos, incluindo veículos, elevadores, pistas e esteiras. A Bertolini atua em todo o Brasil e em países como Bolívia e Uruguai. O objetivo do investimento é ampliar a tecnologia embarcada e conseguir montar estruturas mais altas, com até 55 metros de altura (hoje, o limite está em 45 metros), ampliando consideravelmente a capacidade de estocagem.

O grupo, fundado em 1969, no Rio Grande do Sul, atua em outros segmentos (móveis de aço, móveis planejados, tubos de aço e transporte), mas enxerga na vertical de armazenagem uma grande oportunidade de expansão. Para 2025, a expectativa de faturamento da unidade é de R$ 469 milhões, ou seja, 25,1% a mais do que o registrado em 2024. Diante dos números, o horizonte é promissor para a Bertolini em Colatina.