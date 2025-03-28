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Economia

Investimento da Bertolini em Colatina vai puxar expansão do grupo

O aporte está sendo feito na ampliação da capacidade da Bertolini Sistemas de Armazenagem, negócio que mais cresce dentro da empresa

Publicado em 28 de Março de 2025 às 03:50

Públicado em 

28 mar 2025 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Planta industrial da Bertolini, em Colatina. Grupo planeja implantar nova fábrica de móveis seriados na cidade
Planta industrial da Bertolini, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo Crédito: Thiago de Barros/ Governo do ES
O Grupo Bertolini está fazendo um investimento de R$ 62,5 milhões na expansão de sua fábrica em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. O aporte está sendo feito na ampliação da capacidade da Bertolini Sistemas de Armazenagem, negócio que está 100% no Espírito Santo e faturou, no ano passado, R$ 374,7 milhões, metade de todas as receitas do grupo. A expectativa é de que o novo investimento esteja em plena capacidade de operação em três anos.
A empresa desenvolve sistemas para estocagem e movimentação de produtos, incluindo veículos, elevadores, pistas e esteiras. A Bertolini atua em todo o Brasil e em países como Bolívia e Uruguai. O objetivo do investimento é ampliar a tecnologia embarcada e conseguir montar estruturas mais altas, com até 55 metros de altura (hoje, o limite está em 45 metros), ampliando consideravelmente a capacidade de estocagem.

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O grupo, fundado em 1969, no Rio Grande do Sul, atua em outros segmentos (móveis de aço, móveis planejados, tubos de aço e transporte), mas enxerga na vertical de armazenagem uma grande oportunidade de expansão. Para 2025, a expectativa de faturamento da unidade é de R$ 469 milhões, ou seja, 25,1% a mais do que o registrado em 2024. Diante dos números, o horizonte é promissor para a Bertolini em Colatina.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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