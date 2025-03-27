Startup capixaba avança e chega aos EUA, Singapura e China

Crédito: Carlos Alberto

Fundada pelo capixaba Lucas Judice, a startup AlmoçoGrátis está em processo de internacionalização. A empresa, fundada no final da década passada, criou um modelo para gerar um mapa operacional que visa auxiliar bares e restaurantes na retenção de clientes, recorrência e melhorias como um todo. Tudo a partir da avaliação feita pela própria clientela. A AlmoçoGrátis tem mais de 2,5 mil empreendimentos atendidos, entre eles potências como Burger King e Outback, e 500 mil usuários cadastrados, portanto, um banco de dados para lá de relevante.

“A inteligência artificial está revolucionando a maneira como os restaurantes gerenciam qualidade e atendimento. Ao analisar grandes volumes de dados, conseguimos identificar padrões, prever tendências e oferecer recomendações estratégicas que fortalecem a experiência do consumidor e a competitividade do negócio”, destaca Lucas Judice, CEO da AlmoçoGrátis, que, no exterior, foi batizada de Freatz. Lá fora, os clientes mais recentes estão nos Estados Unidos, Singapura e China. Para 2025, já há contratos com empreendimentos de Hong Kong, Taiwan, Indonésia, Malásia, Vietnã, Tailândia, Filipinas e Japão.

Para fazer a avaliação, o cliente recebe uma refeição gratuita em troca de uma avaliação detalhada do restaurante. Ele fornece mais de 70 percepções sobre diversos aspectos do serviço. O empresário, por sua vez, terá um mapa destacando oportunidades de melhoria e diferenciação no mercado. Na média, o aumento do faturamento dos que seguem o mapa fica em 24%. Os consumidores interessados na troca acessam o site da empresa, que mostra os restaurantes e bares parceiros mais próximos. Ele faz a inscrição, vai ao restaurante, paga normalmente e faz a avaliação. Validado o processo, a AlmoçoGrátis faz o reembolso. A ideia é ter um bom volume de avaliações e manter o sigilo.