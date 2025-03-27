Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Negócios

Startup capixaba avança e chega aos EUA, Singapura e China

Fundada pelo capixaba Lucas Judice, a AlmoçoGrátis criou um modelo para gerar um mapa operacional que visa auxiliar bares e restaurantes na retenção de clientes, recorrência e melhorias como um todo

Publicado em 27 de Março de 2025 às 17:04

Públicado em 

27 mar 2025 às 17:04
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Tecnologia
Crédito: Carlos Alberto
Fundada pelo capixaba Lucas Judice, a startup AlmoçoGrátis está em processo de internacionalização. A empresa, fundada no final da década passada, criou um modelo para gerar um mapa operacional que visa auxiliar bares e restaurantes na retenção de clientes, recorrência e melhorias como um todo. Tudo a partir da avaliação feita pela própria clientela. A AlmoçoGrátis tem mais de 2,5 mil empreendimentos atendidos, entre eles potências como Burger King e Outback, e 500 mil usuários cadastrados, portanto, um banco de dados para lá de relevante.  
“A inteligência artificial está revolucionando a maneira como os restaurantes gerenciam qualidade e atendimento. Ao analisar grandes volumes de dados, conseguimos identificar padrões, prever tendências e oferecer recomendações estratégicas que fortalecem a experiência do consumidor e a competitividade do negócio”, destaca Lucas Judice, CEO da AlmoçoGrátis, que, no exterior, foi batizada de Freatz. Lá fora, os clientes mais recentes estão nos Estados Unidos, Singapura e China. Para 2025, já há contratos com empreendimentos de Hong Kong, Taiwan, Indonésia, Malásia, Vietnã, Tailândia, Filipinas e Japão.

Veja Também

Startup de Vitória compra empresa do Rio de Janeiro

Jardinagem inteligente: startup fundada por capixaba quer dez vezes mais pontos de venda na rua

Veículo autônomo: startup do ES capta dinheiro para construir fábrica de carros

Para fazer a avaliação, o cliente recebe uma refeição gratuita em troca de uma avaliação detalhada do restaurante. Ele fornece mais de 70 percepções sobre diversos aspectos do serviço. O empresário, por sua vez, terá um mapa destacando oportunidades de melhoria e diferenciação no mercado. Na média, o aumento do faturamento dos que seguem o mapa fica em 24%. Os consumidores interessados na troca acessam o site da empresa, que mostra os restaurantes e bares parceiros mais próximos. Ele faz a inscrição, vai ao restaurante, paga normalmente e faz a avaliação. Validado o processo, a AlmoçoGrátis faz o reembolso. A ideia é ter um bom volume de avaliações e manter o sigilo.
Questionado sobre o futuro da empresa, Judice é bastante direto. “O objetivo de todo empreendedor de startup é fechar o ciclo do projeto com a venda da empresa. A expansão internacional, sobretudo para a Ásia, nos colocou numa posição interessante para alcançar esse objetivo, já que conseguimos validar o produto em quatro países e consolidar a oportunidade como global para eventuais parceiros”.

Veja Também

Ferraço sobre renovação de ferrovia: "se a VLI mantiver proposta, o ES vai defender nova licitação"

Acordo entre Marinha e Ufes abre janela interessante para o ES

Linhares monta plano estratégico de olho na expansão prevista para Aracruz

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Economia Estados Unidos Inovação China
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Suspeito tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e reagiu à abordagem, segundo a PM
Jovem morre em confronto com a PM durante cumprimento de mandado de prisão em Jaguaré
Imagem de destaque
Após alerta de tsunami, Japão adverte para novos terremotos de grande magnitude nos próximos dias
Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados