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Negócios

Jardinagem inteligente: startup fundada por capixaba quer dez vezes mais pontos de venda na rua

A Brota, startup especializada em jardinagem fundada por ex-alunos de Engenharia da UFRJ, entre eles o capixaba Rodrigo Farina quer dobrar faturamento em 2025 e 2026

Publicado em 14 de Fevereiro de 2025 às 03:50

Públicado em 

14 fev 2025 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

A Brota, startup especializada em jardinagem fundada por ex-alunos de Engenharia da UFRJ, entre eles o capixaba Rodrigo Farina, foi fundada com o objetivo de espalhar o conceito de 'horta inteligente'. Em 2022, durante a jornada, os empreendedores perceberam que tinham em mãos tecnologia pronta para atacar um mercado muito maior: o de jardinagem/decoração. Feita a mudança de rota, a Brota está concluindo uma rodada de captação de recursos de R$ 1,5 milhão e está investindo forte na abertura de novos pontos de venda na rua. Quer passar dos atuais 100 para 1 mil até o final do ano.
"Já temos uma parceria firme com a Leroy Merlin e agora estamos chegando nas redes Petz e Cobasi. Metade do nosso faturamento ainda é de vendas online, mas queremos avançar forte no analógico, nas lojas de rua. Queremos chegar a mil pontos de venda até final de 2025 e estamos negociando com mais redes. As vendas desse mercado de jardinagem são muito fortes no varejo tradicional, por isso, estamos investindo pesado neste avanço e na preparação dos pontos de venda. Não é só estar com o produto lá, é estar bem posicionado", explicou Farina.

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Com as mudanças de posicionamento, a expectativa da Brota é dobrar o faturamento em 2025 e novamente em 2026. No ano passado, as receitas ficaram em R$ 6 milhões. "Antes, estávamos nichados no mercado de temperos e especiarias, só que a tecnologia que desenvolvemos (sistema de irrigação e nutrição diferenciado, que permite o desenvolvimento das plantas com água a cada 25 dias) serve para todos os tipos de plantas, é assim que estamos nos posicionando agora. Estamos confiantes no projeto".   

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Vaso de planta com tecnologia desenvolvida pela startup Brota Crédito: Divulgação/Brota

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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