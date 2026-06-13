Seleção pé-quente: 7 vinhos brasileiros de até R$ 70 para torcer pelo hexa

É tempo de vestir verde e amarelo para torcer mais uma vez pelo hexa da Seleção. Mas a brasilidade não está em alta apenas por causa do futebol. A imagem do nosso país tornou-se um ativo poderoso em diversos segmentos, e no de vinhos não tem sido diferente.
Segundo dados da ApexBrasil, em 2025 o Brasil exportou vinhos e espumantes para 63 países, totalizando US$ 13,3 milhões, com crescimento de 26% em relação ao ano anterior.
Mesmo assim, ainda há quem duvide de que o Brasil tem feito cada vez mais vinhos de qualidade e com bastante autenticidade, e muitos dos que não duvidam reclamam que os rótulos nacionais são caros.
Polêmicas à parte, decidimos entrar no clima do mundial com uma seleção de bons vinhos brasileiros que custam até R$ 70 por garrafa. As opções estão à venda em lojas especializadas e supermercados capixabas e também no e-commerce das próprias vinícolas.
1
Vaccaro Merlot 2023
Produzido na região de Garibaldi com a nossa uva mais emblemática, esse Merlot tem uma parcela que amadurece por seis meses em barricas de carvalho americano e francês. É um vinho macio, elegante, com toques de baunilha e café, fácil de agradar. Quanto: R$ 62, na loja Empório Vino do Sul. Mais informações: (27) 99249-2351.
2
Below Amitié 2024
Para quem é fã de vinhos brancos, esse rótulo elaborado com a uva Trebbiano traz bastante leveza e frescor. Ideal para beber de forma descomplicada, ele tem apenas 8% de teor alcóolico, e traz notas cítricas e florais. Na boca, sugere um leve dulçor, mas em perfeito equilíbrio com sua acidez. Quanto: R$ 62,90, na loja Carpe Diem. Mais informações: (27) 99707-3276.
3
Espumante Garibaldi Rosé Brut Pinot Noir
Os espumantes brasileiros são a referência do que elaboramos de melhor e também a escolha perfeita para o nosso clima tropical. Esse rosé é mais estruturado, com notas de frutas vermelhas e sabor amanteigado. Elaborado pelo método charmat, mas com dois meses de autólise, o que o torna mais elegante e delicado. Quanto: R$ 47, nos supermercados Extraplus. Mais informações: (27) 4090-2500.
4
Kaipú Cabernet Sauvignon 2023
Exclusivo do e-commerce da Wine, esse rótulo é elaborado pelo grupo Miolo e vale muito a pena provar. Da região da Campanha Gaúcha, onde a Cabernet amadurece com mais facilidade, o Kaipú mostra bom volume em boca e taninos bem marcantes. Afinado por três meses em carvalho francês, traz notas de frutas vermelhas e especiarias. Quanto: R$ 69,90, no e-commerce www.wine.com.br.
5
Don Guerino Sinais Malbec 2023
Esse Malbec jovem, com estilo mais frutado, é elaborado na região de Alto Feliz, na Serra Gaúcha. Com 14% de teor alcóolico, apresenta corpo médio, paladar agradável e taninos bem macios, característicos da uva. Um vinho gostoso que acompanha bem churrasco e surpreende pela qualidade. Quanto: R$ 68, no e-commerce www.donguerino.com.br.
6
Pizzato Fausto Merlot, Rosé
Vinho refrescante da região do Vale dos Vinhedos, vem com nota floral intensa e persistente em boca. Perfeito para servir em festas ou harmonizar com dias ensolarados e comidas leves, como aperitivos, saladas e frutos do mar. Quanto: R$ 72, na loja Espaço DOC. Mais informações: (27) 99508-9191.
7
Quasimodo, Cabernet Franc 2021
É impressionante o que esse vinho entrega pelo preço. Produzido pela vinícola Casa Fontanari na região de Pinto Bandeira, tem uma textura que o torna fácil de beber, e ao mesmo tempo uma grande complexidade aromática - que vai desde frutas escuras, passando por um toque mentolado e finalizando com notas de baunilha, café e couro, por conta da maturação em barricas de carvalho. Um verdadeiro achado com taninos agradáveis e bem integrados. É um vinho versátil: vale tanto para presentear como para degustar sem compromisso. Quanto: R$ 64,90, no e-commerce www.casafontanari.com.br.