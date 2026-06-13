Seleção pé-quente: 7 vinhos brasileiros de até R$ 70 para torcer pelo hexa

É tempo de vestir verde e amarelo para torcer mais uma vez pelo hexa da Seleção. Mas a brasilidade não está em alta apenas por causa do futebol. A imagem do nosso país tornou-se um ativo poderoso em diversos segmentos, e no de vinhos não tem sido diferente.





Segundo dados da ApexBrasil, em 2025 o Brasil exportou vinhos e espumantes para 63 países, totalizando US$ 13,3 milhões, com crescimento de 26% em relação ao ano anterior.





Mesmo assim, ainda há quem duvide de que o Brasil tem feito cada vez mais vinhos de qualidade e com bastante autenticidade, e muitos dos que não duvidam reclamam que os rótulos nacionais são caros.





Polêmicas à parte, decidimos entrar no clima do mundial com uma seleção de bons vinhos brasileiros que custam até R$ 70 por garrafa. As opções estão à venda em lojas especializadas e supermercados capixabas e também no e-commerce das próprias vinícolas.