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Zé Felipe se pronuncia após vídeo polêmico com o filho: "Pessoa pública deve satisfação, sim"

Cantor pediu desculpas após a repercussão negativa de um vídeo com o filho, de apenas um ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Julho de 2026 às 16:14

Após vídeo polêmico com o filho, Zé Felipe se pronuncia
Após vídeo polêmico com o filho, Zé Felipe se pronuncia Reprodução/Instagram@zefelipe

Após ter sido criticado por um vídeo feito com o filho caçula durante o aniversário de Leonardo, Zé Felipe se pronunciou. José Leonardo, de apenas um ano, foi gravado e questionado sobre "o que vai dar para as meninas" e responde "p**", apontando para a região pélvica. 


O cantor percebeu a repercussão negativa da publicação e fez uma justificativa nos seus stories, por volta das 6h desta terça-feira (28). Ele conta que teve a mesma educação que dá ao menino, e que isso nunca prejudicou a relação que tem ou teve com mulheres. 


"Ontem coloquei aqui um vídeo do José fazendo uma brincadeira que, da forma que fui criado e onde fui criado, sempre teve. Isso não moldou nada a relação que tenho com as mulheres da minha vida, que fizeram parte por um tempo, fazem e que vão fazer para o resto da vida. É coisa de criação mesmo", relatou.


Zé Felipe disse ter aceitado algumas críticas. "Recebi muitos comentários de gente falando um ponto de vista que concordei. Não sabia. A gente não sabe de tudo e está aqui para aprender e melhorar. Houve outros pontos de vista com que não concordei e achei um 'mimimi' do c***lho. Mas quando a gente é pessoa pública, deve satisfação, sim, para as pessoas. Estejam elas concordando com o ponto de vista ou não. Tudo é aprendizado", ressaltou.

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