Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Decorador dos famosos': capixaba vai assinar decoração de Natal de Lucas Guimarães
Natal

Decorador dos famosos': capixaba vai assinar decoração de Natal de Lucas Guimarães

Desejo antigo do decorador se tornou convite para o natal do apresentador nesse ano
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 09 de Julho de 2026 às 11:12

Apresentador do SBT agora faz parte da lista de famosos que receberem a assinatura do capixaba
Apresentador do SBT agora faz parte da lista de famosos que receberem a assinatura do capixaba Reprodução Instagram @gabaedwards e @lucasguimaraes

Conhecido como o "decorador dos famosos", o capixaba Gabriel Edwards anunciou, na última segunda (6), que será o responsável por assinar a decoração natalina do apresentador Lucas Guimarães. O anúncio veio no Eita Lucas!, programa de sábado comandado pelo influenciador no SBT.


De Itabaiana, distrito mais ao norte do município de Mucurici, Gabriel acumula mais de um milhão de seguidores no Instagram. Ele é conhecido por suas decorações elaboradas e grandiosas de natal, com o foco nas árvores natalinas. 


Com um portfólio que inclui decorações na casa da apresentadora Thayse Teixeira e da cantora Simone Mendes, o capixaba recebeu o convite após um trabalho realizado para Thayse, amiga pessoal de Lucas Guimarães.


Quando perguntado sobre quem o decorador gostaria de assinar um projeto, sua resposta foi direta: o apresentador do SBT. Depois de um movimento de seus seguidores no Instagram marcando Lucas em seu perfil, o paulista comentou em uma postagem: “Será uma honra, meu lindo”.


Depois do anúncio no programa, Gabriel publicou também em seu perfil sobre a confirmação. Como uma realização de um desejo pessoal, o decorador agradeceu pela oportunidade de fazer a assinatura do natal do apresentador. “Foram meses de orações, expectativas, confiança em Deus que um dia 'SIM' seria possível, por mais que por muito tempo eu achava impossível esse tempo chegar, confesso que a ficha ainda não caiu, mas será lindo!”, comentou na publicação.

Veja Também 

Imagem Edicase Brasil

ES é o único estado brasileiro a preferir pizza de frango com requeijão, diz pesquisa

Muitas pessoas que procuram aumentar sua massa magra buscam as duas opções para complementar

Crossfit ou musculação: qual o melhor para ganhar massa magra?

Imagem de destaque

5 dicas de decoração para deixar a casa mais aconchegante no inverno

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

lucas guimarães Capixaba Famosos Natal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marrocos: a missão do país africano para se tornar uma potência no futebol
Motorista foi desencarcerado pelo Corpo de Bombeiros, socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado ao Hospital Estadual Sílvio Avidos.
Motorista fica preso às ferragens em colisão entre carretas em Colatina
Entrada do presídio de Viana, no Espírito Santo
Prestador de serviço vai a presídio a trabalho e acaba preso em Viana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados