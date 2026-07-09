Decorador dos famosos': capixaba vai assinar decoração de Natal de Lucas Guimarães

Conhecido como o "decorador dos famosos", o capixaba Gabriel Edwards anunciou, na última segunda (6), que será o responsável por assinar a decoração natalina do apresentador Lucas Guimarães. O anúncio veio no Eita Lucas!, programa de sábado comandado pelo influenciador no SBT.





De Itabaiana, distrito mais ao norte do município de Mucurici, Gabriel acumula mais de um milhão de seguidores no Instagram. Ele é conhecido por suas decorações elaboradas e grandiosas de natal, com o foco nas árvores natalinas.





Com um portfólio que inclui decorações na casa da apresentadora Thayse Teixeira e da cantora Simone Mendes, o capixaba recebeu o convite após um trabalho realizado para Thayse, amiga pessoal de Lucas Guimarães.





Quando perguntado sobre quem o decorador gostaria de assinar um projeto, sua resposta foi direta: o apresentador do SBT. Depois de um movimento de seus seguidores no Instagram marcando Lucas em seu perfil, o paulista comentou em uma postagem: “Será uma honra, meu lindo”.





Depois do anúncio no programa, Gabriel publicou também em seu perfil sobre a confirmação. Como uma realização de um desejo pessoal, o decorador agradeceu pela oportunidade de fazer a assinatura do natal do apresentador. “Foram meses de orações, expectativas, confiança em Deus que um dia 'SIM' seria possível, por mais que por muito tempo eu achava impossível esse tempo chegar, confesso que a ficha ainda não caiu, mas será lindo!”, comentou na publicação.