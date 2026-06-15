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Imóveis A Gazeta - Decoração

5 dicas de decoração para deixar a casa mais aconchegante no inverno

Veja como alguns elementos podem tornar o seu lar um refúgio de calor e estilo

Publicado em 15 de Junho de 2026 às 19:15

Portal Edicase

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Publicado em 

15 jun 2026 às 19:15
Transforme sua casa em um refúgio acolhedor e estiloso no inverno (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
Transforme sua casa em um refúgio acolhedor e estiloso no inverno Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Em tempos de temperaturas oscilantes, a busca por um lar aconchegante e aquecido torna-se uma prioridade. Por isso, o arquiteto Daniel Santana oferece dicas valiosas para transformar sua residência em um refúgio de calor e estilo. Desde a escolha de cortinas e tapetes, que agregam calor visual e físico, até intervenções estruturais, como a instalação de lareiras ecológicas, o profissional aborda a importância de cada elemento no conjunto da obra. Confira!

1. Cortinas

As cortinas não são apenas elementos decorativos; elas desempenham um papel crucial no isolamento térmico de uma casa. O arquiteto recomenda o uso de tecidos mais pesados, como veludo ou brocado, que funcionam como uma barreira adicional contra o frio, mantendo o calor interno . A escolha de cores e padrões pode complementar o design interior, criando um ambiente acolhedor e visualmente atraente.

2. Tapetes

Os tapetes são essenciais para quem deseja um ambiente mais quente. Materiais como lã e shaggy, com suas fibras densas, são excelentes para reter o calor e proporcionar uma sensação agradável sob os pés. Além disso, eles podem ser peças-chave na decoração, adicionando cor e textura ao ambiente.
As lareiras ecológicas são eficientes, estéticas e sustentáveis, sem emissão de fumaça (Imagem: Rodrigo Mazolla | Projeto: Daniel Santana)
As lareiras ecológicas são eficientes, estéticas e sustentáveis, sem emissão de fumaça Crédito: Imagem: Rodrigo Mazolla | Projeto: Daniel Santana

3. Lareira

As lareiras ecológicas não emitem fumaça e são uma alternativa limpa às lareiras tradicionais. Elas não só fornecem um ponto focal estético em qualquer sala , mas também são uma fonte de calor eficiente e ambientalmente responsável.

4. Iluminação

A iluminação desempenha um papel significativo na criação de um ambiente acolhedor. O arquiteto enfatiza a importância de escolher lâmpadas com tons amarelados, que emitem uma luz mais quente, imitando a luz do sol ao entardecer, contribuindo para um clima mais íntimo e convidativo.

5. Cabeceira

A cabeceira da cama pode ser uma grande aliada para aquecer o quarto, especialmente se posicionada estrategicamente. Uma opção de tecido, por exemplo, pode servir como isolante térmico se a cama estiver próxima a uma parede fria.
Por Andrezza Ribeiro

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