Drogas com fotos de Vini Júnior e Sadio Mané são apreendidas no ES

Drogas com fotos dos jogadores Vinicius Júnior, da Seleção Brasileira, e de Sadio Mané, do Senegal, foram apreendidas durante uma operação da Polícia Civil em Vila Velha e Guarapari, no Espírito Santo, contra facções criminosas. O material estava dentro do micro-ondas de uma das casas alvo de buscas.





Segundo a Polícia Civil, a operação, deflagrada nesta quinta-feira (9), foi uma resposta a ataques armados e à disputa entre facções criminosas nas regiões de Recanto da Sereia, em Guarapari, e no bairro Jabaeté, em Vila Velha.





Durante as buscas em Jabaeté, os policiais localizaram 1.245 porções de substância com características semelhantes à PAC, já fracionadas e prontas para a venda, dentro do eletrodoméstico. As fotos dos jogadores nas embalagens chamam a atenção (veja acima). Os pacotes foram recolhidos.