Nova via será paralela à Mário Gurgel e vai se conectar até a avenida do Estádio Kleber Andrade Crédito: Cláudio Postay/Prefeitura de Cariacica

De acordo com o prefeito, o projeto do segundo viaduto está na fase final de elaboração e deve ter características similares ao da Mário Gurgel, extinguindo os semáforos da via e garantindo maior mobilidade em ambos os sentidos, tanta para quem trafega de Itaquari e Alto Lage sentido Campo Grande, quanto para quem faz o caminho inverso, sentido Vitória , por exemplo. Para essa construção, cerca de R$ 40 milhões devem ser desembolsados pela cidade, que prevê a obra em parceria com o governo estadual.

“No Trevo de Alto Lage, tem muito sinal e, quando chega o horário de pico, ninguém sai da região. Ali tem a prefeitura, o Ministério Público, a OAB, hospitais e vários outros órgãos. No horário de pico, fica muito complicado”, pondera Euclério.

De acordo com o chefe do Executivo cariaciquense, a região também tem registrado aumento nos investimentos empresariais, o que aumenta o fluxo de pessoas e veículos. Com o viaduto, o esperado é que a mobilidade seja melhorada para pedestres e motoristas, além dos ciclistas que devem ser beneficiados com a integração das ciclovias.

Your browser does not support the audio element. Cariacica vai ganhar viaduto e nova avenida no trevo de Alto Lage

“Estamos finalizando o projeto e queremos um processo rápido, desde a licitação até a conclusão das obras”, destaca o prefeito.

Nova avenida para desafogar trânsito

Além do viaduto projetado, a região de Alto Lage também deve ganhar uma nova avenida para servir como válvula de escape para motoristas que transitam pela Avenida Mário Gurgel. Assim como a via elevada, a avenida ainda é desenhada pela Prefeitura de Cariacica , mas, segundo Euclério Sampaio, também é voltada para melhorias viárias na cidade.

“Essa via será paralela a Mário Gurgel e vai se conectar até a Avenida Rio Branco, aquela do Estádio Kleber Andrade. Esse projeto, que será de mão dupla, não é vinculado ao viaduto, mas também é um caminho para desafogar o trânsito de quem vai para Campo Grande, por exemplo, sem a necessidade de passar pela Mário Gurgel”, adiantou o prefeito.

O viaduto da Mário Gurgel

O novo viaduto foi batizado com o nome de Rosa de Angeli Bazelate , vítima de um grave acidente de trânsito em agosto do último ano, envolvendo nove veículos na Avenida Mário Gurgel. Ela era proprietária de um famoso bar que levava seu nome em Morada de Santa Fé, em Cariacica, há mais de 40 anos.

Segundo a prefeitura, o acesso tem 700 metros de extensão e oito metros de altura em seu ponto mais elevado. Na estrutura, que tem investimento superior a R$ 48 milhões, uma ciclovia foi instalada no canteiro central, contendo proteção metálica para segurança dos ciclistas, e calçada cidadã.