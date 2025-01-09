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Corredor de ônibus vai ligar Cariacica a Vila Velha e terá ciclovia e viadutos

Ônibus vão circular por vias exclusivas na Avenida Carlos Lindenderg desde a Glória até o Terminal Jardim América, passando por novos viadutos na Segunda Ponte
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

09 jan 2025 às 12:09

Publicado em 09 de Janeiro de 2025 às 12:09

Projeção de como devem ser as estações de embarque e desembarque de passageiros
Projeção de como devem ser as estações de embarque e desembarque de passageiros no corredor exclusivo de ônibus Crédito: Divulgação / Semobi
Cariacica e Vila Velha vão ganhar um corredor exclusivo de ônibus com ciclovia integrada até 2027. O lançamento do edital foi anunciado pelo governo do Espírito Santo, em parceria com as gestões municipais, na manhã desta quinta-feira (9), no Palácio Anchieta, em Vitória. As obras vão contar com um investimento de R$ 318 milhões, apontado pelo Executivo estadual como o maior valor da história capixaba em projetos de mobilidade urbana.
Além da ciclovia, o projeto prevê a construção de dois viadutos e pelo menos doze plataformas de ônibus em seis estações capazes de receber três veículos convencionais simultaneamente a cada embarque e desembarque de passageiros do Sistema Transcol ao longo de vias de alto fluxo em ambas as cidades.
O corredor “Expresso GV”, como é chamado, terá 6,5 quilômetros ligando a Glória, em Vila Velha, a partir da Avenida Carlos Lindenberg, até o Terminal de Jardim América, em Cariacica. O trecho vai receber pavimentação em concreto para suportar o trânsito intenso de veículos pesados. No eixo central da via, uma ciclovia vai ligar Vila Velha e Cariacica no mesmo trajeto a ser feito pelos ônibus, que ainda vão passar por dois viadutos que serão conectados à Segunda Ponte.
Em conexão com a Segunda Ponte, viadutos serão construídos para acesso ao Terminal de Jardim América
Na Segunda Ponte, viadutos (linhas vermelha e amarela no mapa) serão construídos para acesso ao Terminal de Jardim América Crédito: Divulgação / Semobi
No trecho, seis estações de ônibus serão monitoradas por uma central de videomonitoramento e terão um sistema de informações aos usuários, garantindo “mais segurança e eficiência na operação do transporte coletivo”, como pontua a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi).
Corredor de ônibus vai ligar Cariacica a Vila Velha e terá ciclovia e viadutos
Segundo Fábio Damasceno, secretário responsável pela pasta estadual de mobilidade, o projeto prevê a redução em 50% do tempo de deslocamento para os passageiros que utilizam os terminais urbanos de Jardim América, Ibes, São Torquato e Vila Velha.
“[Com esse projeto] a gente traz um conceito de mobilidade mais humana. Porque inclui refazer calçada, melhora o tráfego e ainda tem uma ciclovia que interliga Vila Velha e Cariacica. Nós vamos duplicar a velocidade do transporte público e aumentar a segurança para os usuários e motoristas, contando ainda com uma requalificação que impacta pedestres e demais motoristas”, explicou Fábio.
Segundo o secretário, o desenho feito para as obras não demanda a troca de veículos para que seja utilizado o lado esquerdo para embarque e desembarque, já que as plataformas serão localizadas em pontos onde as portas do lado direito sejam utilizadas em ambos os sentidos, diferentemente de corredores viários como os de coletivos em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, por exemplo.
Da Glória até o Terminal de Jardim América serão construídas seis estações para embarque e desembarque de passageiros
Da Glória até o Terminal de Jardim América serão construídas seis estações para embarque e desembarque de passageiros Crédito: Divulgação / Semobi
“Nós temos uma frota de ônibus renovados e, com a requalificação das calçadas e as plataformas com 30 centímetros de altura, o embarque e o desembarque serão feitos pela porta direita, facilitando ainda o acesso dos usuários à escada do ônibus”, disse o secretário.

Os prazos

O edital será publicado de forma oficial pelo governo do Estado na sexta-feira (10). A partir dessa data, serão contados 90 dias corridos para o pregão eletrônico que irá definir a empresa responsável pelas obras. Depois, contando com licenciamentos ambientais, serão mais quatro meses para a elaboração de projetos básicos e executivos. A seguir, haverá um prazo de 24 meses para a obra ser concluída, o que deve aconter em 2027.
Para suportar o trânsito de veículos pesados, via será pavimentada com concreto
Para suportar o trânsito de veículos pesados, corredor exclusivo de ônibus será pavimentado com concreto Crédito: Divulgação / Semobi
Para a segunda fase, o governo estadual e as Prefeituras de Vila Velha e Cariacica projetam vinte meses para a execução das obras. Para Cael Linhalis, vice-prefeito de Vila Velha que esteve presente ao anúncio do projeto, o corredor será uma ferramenta para a melhoria da qualidade de vida da Grande Vitória.
“Imagine você reduzir pela metade o tempo de viagem das pessoas, que assim poderão ficar um tempo a mais com a família de manhã para tomar um café, que poderão chegar mais cedo em casa e dar mais atenção ao filho, por exemplo”, pontuou Cael.
Já para Shymenne de Castro, prefeita em exercício de Cariacica devido ao licenciamento de Euclério Sampaio para um transplante de rim, a obra faz parte de um marco histórico para a cidade.
“Esse projeto, além de melhorar a qualidade de vida da população que usa o transporte público, ainda vai requalificar todo o entorno do bairro de Jardim América, porque as ruas vão ser drenadas e pavimentadas. Então, é um enorme ganho para a nossa gente”, disse a mandatária.

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