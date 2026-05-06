Ed Sheeran anuncia show extra em São Paulo; saiba quando

O cantor britânico Ed Sheeran confirmou mais uma data da turnê LOOP TOUR em São Paulo. O show extra ocorre em 6 de dezembro deste ano, no Nubank Parque (antigo Allianz Parque), após a alta procura pela performance anteriormente anunciada, em 5 de dezembro.
O giro dá início à nova fase de Sheeran, após a finalização da Mathematics Tour. Além de contar com nova produção e palco, a turnê promete setlist marcado pelas músicas do álbum Play, e outros hits.
Como atração de abertura, FINNEAS também se apresenta na data extra. Além de trabalhar ao lado de sua irmã, Billie Eilish, o artista vem atuando também em carreira solo.
Vendas de ingressos
Haverá pré-vendas para clientes Santander. Os clientes Private e Select têm o primeiro acesso: a pré-venda para eles começa na próxima segunda-feira (11) às 10h, encerrando-se na terça-feira (12) às 9h59.
A pré-venda para os demais clientes do banco se começa na terça-feira, 12, às 10h, e fecha na quinta-feira, 14, às 8h.
Por fim, a venda geral se inicia no mesmo dia, às 10h pelo site da Eventim. Veja valores:
- Pista Premium - R$880 (inteira) / R$440 (meia-entrada)
- Pista - R$490 (inteira) / R$245 (meia-entrada)
- Cadeira Nível 1 Lateral - R$760 (inteira) / R$380 (meia-entrada)
- Cadeira Nível 1 Central - R$730 (inteira) / R$365 (meia-entrada)
- Cadeira Superior - R$440 (inteira) / R$220 (meia-entrada)