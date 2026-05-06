Ed Sheeran anuncia show extra em São Paulo; saiba quando

O cantor britânico Ed Sheeran confirmou mais uma data da turnê LOOP TOUR em São Paulo. O show extra ocorre em 6 de dezembro deste ano, no Nubank Parque (antigo Allianz Parque), após a alta procura pela performance anteriormente anunciada, em 5 de dezembro.



O giro dá início à nova fase de Sheeran, após a finalização da Mathematics Tour. Além de contar com nova produção e palco, a turnê promete setlist marcado pelas músicas do álbum Play, e outros hits.



Como atração de abertura, FINNEAS também se apresenta na data extra. Além de trabalhar ao lado de sua irmã, Billie Eilish, o artista vem atuando também em carreira solo.

