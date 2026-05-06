Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Artista internacional

Ed Sheeran anuncia show extra em São Paulo; saiba quando

O cantor britânico anunciou um novo show no Brasil no dia 6 de dezembro, aumentando a passagem pelo Brasil
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 06 de Maio de 2026 às 18:44

Imagem Edicase Brasil
Ed Sheeran se apresentará em São Paulo nos dia 5 e 6 de dezembro. Miguel Angel Lopez Rojas | Shutterstock

O cantor britânico Ed Sheeran confirmou mais uma data da turnê LOOP TOUR em São Paulo. O show extra ocorre em 6 de dezembro deste ano, no Nubank Parque (antigo Allianz Parque), após a alta procura pela performance anteriormente anunciada, em 5 de dezembro.

O giro dá início à nova fase de Sheeran, após a finalização da Mathematics Tour. Além de contar com nova produção e palco, a turnê promete setlist marcado pelas músicas do álbum Play, e outros hits.

Como atração de abertura, FINNEAS também se apresenta na data extra. Além de trabalhar ao lado de sua irmã, Billie Eilish, o artista vem atuando também em carreira solo.

Vendas de ingressos

Haverá pré-vendas para clientes Santander. Os clientes Private e Select têm o primeiro acesso: a pré-venda para eles começa na próxima segunda-feira (11) às 10h, encerrando-se na terça-feira (12) às 9h59.

A pré-venda para os demais clientes do banco se começa na terça-feira, 12, às 10h, e fecha na quinta-feira, 14, às 8h.

Por fim, a venda geral se inicia no mesmo dia, às 10h pelo site da Eventim. Veja valores:


  • Pista Premium - R$880 (inteira) / R$440 (meia-entrada)
  • Pista - R$490 (inteira) / R$245 (meia-entrada)
  • Cadeira Nível 1 Lateral - R$760 (inteira) / R$380 (meia-entrada)
  • Cadeira Nível 1 Central - R$730 (inteira) / R$365 (meia-entrada)
  • Cadeira Superior - R$440 (inteira) / R$220 (meia-entrada)

Veja Também 

O cantor Mosquito interpretará Zeca Pagodinho na nova cinebiografia do cantor.

Filme sobre Zeca Pagodinho inicia filmagens com cantor Mosquito no papel principal

Anitta em imagem de divulgação de seu novo álbum,

Solteira, Anitta diz que está difícil encontrar homem que acrescente

Capixaba André Prando lança álbum colaborativo “Patuá” nesta semana

André Prando lança novo álbum e inicia turnê com shows pelo ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Música Show
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Serra x Vilavelhense, pela Copa Espírito Santo 2026
Vilavelhense vira, derrota o Serra e entra no G-4 da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
Dia das Mães: como surgiu a comemoração no Brasil e por que a data varia no mundo
Alemão do Forró faz desabafo após ônibus da produção ser alvo de tentativa de roubo
Alemão do Forró faz desabafo após ônibus de sua equipe ser alvo de tentativa de furto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados