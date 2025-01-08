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Chuvas no Estado

Lista aponta áreas de risco de enchentes e deslizamentos no ES

Boletins da Defesa Civil mostram as cidades onde há mais perigo de ocorrências em função do tempo chuvoso, que deve permanecer até sexta-feira (10)
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

08 jan 2025 às 18:42

Publicado em 08 de Janeiro de 2025 às 18:42

Chuva forte causa alagamento em bairros de Vila Velha
Chuva forte causou alagamento em bairros de Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Atualização

09/01/2025 - 5:15
Após a publicação da reportagem, a Prefeitura de Vitória informou sobre os pontos de risco na capital. O texto foi atualizado. 
Ruas alagadas, pessoas ilhadas e prejuízo com danos em veículos e imóveis e comércio tomados pelas chuvas que atingem o Espírito Santo. Esse é o cenário visto ano após ano quando chegam os temporais do verão capixaba. Só na primeira semana de 2025, foram registradas variadas ocorrências de interdições de rodovias, imóveis destelhados e famílias fora de suas casas — devido às chuvas, até o início da noite desta quarta (8), pelo menos 288 pessoas ficaram desalojadas e 36 desabrigadas no Estado.
Em uma lista preparada por A Gazeta, é possível conferir quais são as áreas mais propensas aos perigos de acordo com os boletins da Defesa Civil, as informações das gestões municipais da Grande Vitória e também do Serviço Geológico do Brasil (SGB). Confira a seguir.

Boletim da Defesa Civil

Emitido às 17h desta quarta-feira (8), o boletim da Defesa Civil aponta que o Estado tem 13 alertas vigentes para risco de movimento de massa, sendo um de risco alto e os demais com risco moderado. Confira a lista a seguir:
  • Alto risco de movimento de massa
  • Serra
  • Risco moderado de movimento de massa
  • Mimoso do Sul
  • Guaçuí
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Venda Nova do Imigrante
  • Muniz Freire
  • Laranja da Terra
  • Castelo
  • Água Doce do Norte
  • Vila Velha
  • Rio Bananal
  • Vitória
Entre os avisos meteorológicos, válidos até a sexta-feira (10), a Defesa Civil alerta para tempestades e acúmulo elevado de chuvas na Região Sul, na Grande Vitória e na Região Serrana. Segundo as previsões válidas para a noite desta quarta (8) e toda a quinta-feira (9), são esperadas chuvas de até 130 milímetros (mm) em alguns pontos do Estado. 
Ainda segundo a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil (Cepdec), é considerada alta a probabilidade de ocorrência de movimentos de massa "nas regiões geográficas intermediárias de Vitória, Colatina e São Mateus, devido ao volume de chuva acumulado durante as últimas 72 horas e à previsão de pancadas de chuva intensas com potencial para gerar acumulados elevados".
Nesse cenário, como informa o alerta, são esperados deslizamentos de terra pontuais, especialmente em encostas urbanas e taludes às margens de rodovias, não se descartando a possibilidade de deslizamentos em encostas naturais. Além disso, é considerada moderada a probabilidade de ocorrência de movimentos de massa na região de Cachoeiro do Itapemirim, devido ao volume de chuva acumulado durante a última semana e à previsão de pancadas isoladas que podem ser suficientes para causar deslizamentos de terra pontuais, especialmente em encostas urbanas e eventuais quedas de barreira à margem de rodovias.
Previsão ainda alerta para risco de eventos hidrológicos no Rio Doce, em Linhares
Previsão ainda alerta para risco de eventos hidrológicos no Rio Doce, em Linhares Crédito: Defesa Civil do Espírito Santo

Áreas de risco na Grande Vitória segundo o Serviço Geológico do Brasil

Vila Velha: 16 áreas de risco muito alto
12 pontos de deslizamento
2 pontos com risco de queda de rochas
1 ponto de risco de colapso de massa
1 ponto de risco de enchente
Quantidade de pessoas em risco: 13.965

Serra: 2 áreas de risco muito alto e 10 áreas de risco alto
8 pontos com risco de deslizamento
4 pontos com risco de inundação
Quantidade de pessoas em risco: 7.504

Cariacica: 45 áreas de risco muito alto e 47 áreas de risco alto
87 pontos de risco de deslizamento
4 pontos de risco de inundação
1 ponto com risco de eventos ligados a enchentes, rastejo e fluxo de detritos
Quantidade de pessoas em risco: 25.172

Fundão: 7 áreas de risco muito alto e 8 áreas de risco alto
11 pontos de risco de deslizamento
3 pontos de risco de inundação
1 ponto com risco de queda de rochas
Quantidade de pessoas em risco: 4.980

Viana: 12 áreas de risco muito alto e 4 áreas de risco alto
10 pontos de risco de deslizamento
4 pontos de risco de enchente
2 pontos de risco de queda de rochas
Quantidades de pessoas em risco: 8.792

Vitória: a Capital não é incluída nos levantamentos do SGB por ter seu próprio serviço de levantamento de pontos de risco. Procurada pela reportagem, a gestão municipal informou, na tarde de quinta-feira (9), que, conforme o Plano Municipal de Redução de Riscos Geológicos (PMRR), foram identificadas 67 áreas de risco geológico na cidade.

FONTE: Serviço Geológico do Brasil (SGB)

Entenda

Segundo o Observatório de Clima e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), os eventos climáticos extremos são de origem hidrológica, geológica ou geofísica, meteorológicas ou climatológicas. Tais acontecimentos, popularmente conhecidos como “desastres naturais”, envolvem perdas materiais e econômicas, além de danos ao ambiente e à saúde da população.
  • Hidrológica: inundações bruscas, alagamentos, enchentes, deslizamentos;
  • Geológicos ou geofísicos: processos erosivos, de movimentação de massa e deslizamentos resultantes de processos geológicos ou fenômenos geofísicos;
  • Meteorológicos: raios, ciclones tropicais e extratropicais, tornados e vendavais;
  • Climatológicos: estiagem e seca, queimadas e incêndios florestais, chuvas de granizo, geadas e ondas de frio e de calor.

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