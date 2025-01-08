Lista aponta áreas de risco de enchentes e deslizamentos no ES

Atualização
Boletim da Defesa Civil
- Alto risco de movimento de massa
- Serra
- Risco moderado de movimento de massa
- Mimoso do Sul
- Guaçuí
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Venda Nova do Imigrante
- Muniz Freire
- Laranja da Terra
- Castelo
- Água Doce do Norte
- Vila Velha
- Rio Bananal
- Vitória
Áreas de risco na Grande Vitória segundo o Serviço Geológico do Brasil
Vila Velha: 16 áreas de risco muito alto
12 pontos de deslizamento
2 pontos com risco de queda de rochas
1 ponto de risco de colapso de massa
1 ponto de risco de enchente
Quantidade de pessoas em risco: 13.965
Serra: 2 áreas de risco muito alto e 10 áreas de risco alto
8 pontos com risco de deslizamento
4 pontos com risco de inundação
Quantidade de pessoas em risco: 7.504
Cariacica: 45 áreas de risco muito alto e 47 áreas de risco alto
87 pontos de risco de deslizamento
4 pontos de risco de inundação
1 ponto com risco de eventos ligados a enchentes, rastejo e fluxo de detritos
Quantidade de pessoas em risco: 25.172
Fundão: 7 áreas de risco muito alto e 8 áreas de risco alto
11 pontos de risco de deslizamento
3 pontos de risco de inundação
1 ponto com risco de queda de rochas
Quantidade de pessoas em risco: 4.980
Viana: 12 áreas de risco muito alto e 4 áreas de risco alto
10 pontos de risco de deslizamento
4 pontos de risco de enchente
2 pontos de risco de queda de rochas
Quantidades de pessoas em risco: 8.792
Vitória: a Capital não é incluída nos levantamentos do SGB por ter seu próprio serviço de levantamento de pontos de risco. Procurada pela reportagem, a gestão municipal informou, na tarde de quinta-feira (9), que, conforme o Plano Municipal de Redução de Riscos Geológicos (PMRR), foram identificadas 67 áreas de risco geológico na cidade.
FONTE: Serviço Geológico do Brasil (SGB)
Entenda
- Hidrológica: inundações bruscas, alagamentos, enchentes, deslizamentos;
- Geológicos ou geofísicos: processos erosivos, de movimentação de massa e deslizamentos resultantes de processos geológicos ou fenômenos geofísicos;
- Meteorológicos: raios, ciclones tropicais e extratropicais, tornados e vendavais;
- Climatológicos: estiagem e seca, queimadas e incêndios florestais, chuvas de granizo, geadas e ondas de frio e de calor.