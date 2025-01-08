Lista aponta áreas de risco de enchentes e deslizamentos no ES

Vila Velha: 16 áreas de risco muito alto

12 pontos de deslizamento

2 pontos com risco de queda de rochas

1 ponto de risco de colapso de massa

1 ponto de risco de enchente

Quantidade de pessoas em risco: 13.965



Serra: 2 áreas de risco muito alto e 10 áreas de risco alto

8 pontos com risco de deslizamento

4 pontos com risco de inundação

Quantidade de pessoas em risco: 7.504



Cariacica: 45 áreas de risco muito alto e 47 áreas de risco alto

87 pontos de risco de deslizamento

4 pontos de risco de inundação

1 ponto com risco de eventos ligados a enchentes, rastejo e fluxo de detritos

Quantidade de pessoas em risco: 25.172



Fundão: 7 áreas de risco muito alto e 8 áreas de risco alto

11 pontos de risco de deslizamento

3 pontos de risco de inundação

1 ponto com risco de queda de rochas

Quantidade de pessoas em risco: 4.980



Viana: 12 áreas de risco muito alto e 4 áreas de risco alto

10 pontos de risco de deslizamento

4 pontos de risco de enchente

2 pontos de risco de queda de rochas

Quantidades de pessoas em risco: 8.792



Vitória: a Capital não é incluída nos levantamentos do SGB por ter seu próprio serviço de levantamento de pontos de risco. Procurada pela reportagem, a gestão municipal informou, na tarde de quinta-feira (9), que, conforme o Plano Municipal de Redução de Riscos Geológicos (PMRR), foram identificadas 67 áreas de risco geológico na cidade.



FONTE: Serviço Geológico do Brasil (SGB)