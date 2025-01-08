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Chuva no ES

Barra de São Francisco: imagens aéreas mostram a cidade toda alagada

O transbordamento dos rios São Francisco e Itaúnas alagou Barra de São Francisco. O Estádio Joaquim Alves "mudou de cor"  com o gramado inundado
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

08 jan 2025 às 16:35

Publicado em 08 de Janeiro de 2025 às 16:35

Imagens aéreas obtidas por A Gazeta revelam um cenário desolador em Barra de São Francisco. As imagens mostram a cidade, no Noroeste do Espírito Santo, com ruas e casas inundadas nesta quarta-feira (8).  
O motivo é o transbordamento do Rio São Francisco e a cheia do Rio Itaúnas, que cortam a cidade. Tem chovido muito na região. O Estádio Municipal Joaquim Alves de Souza, no Campo Novo, "mudou de cor" após ficar completamente alagado. 

Barra de São Francisco debaixo d'água

Na manhã desta quarta-feira (8), equipes da Prefeitura intervieram em uma área onde um barranco desabou, destruindo parte de um imóvel no bairro Nova Barra. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, mas uma parede da casa foi completamente destruída. No entanto, os dois rios que cortam a cidade estão cheios. "A água (dos rios) não param de subir", informou a Defesa Civil da cidade.
Segundo a Defesa Civil Municipal, as chuvas na cidade vizinha de Mantena, em Minas Gerais, contribuem para a elevação do nível do Rio São Francisco, que já transbordou, alagando ruas no bairro Campo Novo. Até às 15h desta quarta-feira, cinco pessoas de duas famílias estavam desalojadas e sendo assistidas pela Secretaria de Assistência Social do município.
A Defesa Civil também alertou sobre o risco de deslizamento de casas e orientou moradores em áreas de risco a deixarem os imóveis. O prefeito de Barra de São Francisco, Enivaldo dos Anjos, explicou à reportagem de A Gazeta que o município é cortado por dois rios: o Rio São Francisco, que vem de Mantena, e o Rio Itaúnas. O primeiro já transbordou, enquanto o segundo está no limite e pode transbordar, atingindo a região central da cidade.
“O Rio Itaúnas passa por um distrito que fica em uma parte baixa da cidade, onde chove intensamente. Algumas famílias devem deixar suas casas, e as equipes da Defesa Civil estão monitorando a situação de perto”, afirmou o prefeito.

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