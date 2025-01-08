Alerta vermelho: ES tem risco de alagamentos, deslizamentos e transbordamento de rios

- Desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia;

- Observe alteração nas encostas

- Permaneça em local abrigado;

- Em caso de situação de inundação ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos;

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

