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Chuvas intensas

Alerta vermelho: ES tem risco de alagamentos, deslizamentos e transbordamento de rios

O aviso é o maior na classificação de risco do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e vai até a manhã da próxima quinta-feira (9)
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

08 jan 2025 às 12:02

Publicado em 08 de Janeiro de 2025 às 12:02

ES recebe alerta vermelho do Inmet
Cidades do Espírito Santo estão sob alerta vermelho para chuvas intensas Crédito: Reprodução Inmet
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho de chuvas e ventos intensos para 48 cidades do Espírito Santo nesta quarta-feira (8) — confira a lista abaixo. Segundo o órgão, há um alto risco de grandes alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas nesses municípios. O alerta é válido até 10h de quinta-feira (9).
Além do aviso de maior risco, outros três alertas de chuvas intensas estão em vigência no Estado. Um amarelo, que é o menor grau da escala, e outros dois laranjas, que possuem grau intermediário. Um dos alertas laranjas tem validade até às 10h da sexta (10) e os outros dois até às 10h de quinta (9).

Alerta vermelho

O alerta vermelho é o maior grau de intensidade usado pelo instituto para classificação. Segundo o Inmet, 48 cidades receberam o aviso. Nelas, a previsão é de chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia, além do grande risco de alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos de encostas. Veja a lista de municípios que receberam o aviso:

  1. Afonso Cláudio; 
  2. Água Doce do Norte; 
  3. Águia Branca; 
  4. Alto Rio Novo; 
  5. Aracruz; 
  6. Baixo Guandu; 
  7. Barra de São Francisco; 
  8. Boa Esperança; 
  9. Cariacica; 
  10. Colatina; 
  11. Conceição da Barra; 
  12. Domingos Martins; 
  13. Ecoporanga; 
  14. Fundão; 
  15. Governador Lindenberg; 
  16. Guarapari; 
  17. Ibiraçu; 
  18. Itaguaçu; 
  19. Itarana; 
  20. Jaguaré; 
  21. João Neiva; 
  22. Laranja da Terra; 
  23. Linhares; 
  24. Mantenópolis; 
  25. Marechal Floriano; 
  26. Marilândia; 
  27. Montanha; 
  28. Mucurici; 
  29. Nova Venécia; 
  30. Pancas; 
  31. Pedro Canário; 
  32. Pinheiros; 
  33. Ponto Belo; 
  34. Rio Bananal; 
  35. Santa Leopoldina; 
  36. Santa Maria de Jetibá; 
  37. Santa Teresa;
  38. São Domingos do Norte; 
  39. São Gabriel da Palha; 
  40. São Mateus; 
  41. São Roque do Canaã; 
  42. Serra; 
  43. Sooretama; 
  44. Viana; 
  45. Vila Pavão; 
  46. Vila Valério; 
  47. Vila Velha; 
  48. Vitória.

Instruções do Inmet

- Desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia;

- Observe alteração nas encostas

- Permaneça em local abrigado;

- Em caso de situação de inundação ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos;

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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