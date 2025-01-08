Alerta vermelho: ES tem risco de alagamentos, deslizamentos e transbordamento de rios

Alerta vermelho
O alerta vermelho é o maior grau de intensidade usado pelo instituto para classificação. Segundo o Inmet, 48 cidades receberam o aviso. Nelas, a previsão é de chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia, além do grande risco de alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos de encostas. Veja a lista de municípios que receberam o aviso:
- Afonso Cláudio;
- Água Doce do Norte;
- Águia Branca;
- Alto Rio Novo;
- Aracruz;
- Baixo Guandu;
- Barra de São Francisco;
- Boa Esperança;
- Cariacica;
- Colatina;
- Conceição da Barra;
- Domingos Martins;
- Ecoporanga;
- Fundão;
- Governador Lindenberg;
- Guarapari;
- Ibiraçu;
- Itaguaçu;
- Itarana;
- Jaguaré;
- João Neiva;
- Laranja da Terra;
- Linhares;
- Mantenópolis;
- Marechal Floriano;
- Marilândia;
- Montanha;
- Mucurici;
- Nova Venécia;
- Pancas;
- Pedro Canário;
- Pinheiros;
- Ponto Belo;
- Rio Bananal;
- Santa Leopoldina;
- Santa Maria de Jetibá;
- Santa Teresa;
- São Domingos do Norte;
- São Gabriel da Palha;
- São Mateus;
- São Roque do Canaã;
- Serra;
- Sooretama;
- Viana;
- Vila Pavão;
- Vila Valério;
- Vila Velha;
- Vitória.
Instruções do Inmet
- Desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia;
- Observe alteração nas encostas
- Permaneça em local abrigado;
- Em caso de situação de inundação ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).