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Caminhão sai da pista e carro fica destruído em acidente violento em Aracruz

Publicado em

08 jan 2025 às 15:54
Três pessoas ficaram feridas em um acidente entre um carro e um caminhão na tarde desta quarta-feira (8), na rodovia ES 257, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo.  Imagens obtidas por A Gazeta mostram um caminhão baú tombado e destruído fora da pista, além de um carro com a frente completamente danificada (assista acima). É possível observar que o trecho do acidente possui faixa contínua e que a rodovia está molhada, provavelmente em decorrência das chuvas.
De acordo com apuração da TV Gazeta junto a fontes da Polícia Militar, a batida ocorreu na altura de um trecho conhecido como "Morro das Almas". Três pessoas foram socorridas para o Hospital São Camilo, em Aracruz. 
A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar, que informou que a ocorrência está em andamento. O Corpo de Bombeiros, cuja equipe aparece nas imagens, também foi acionado. Assim que houver retorno e novas informações, este texto será atualizado.
ATUALIZAÇÃO - O texto foi atualizado às 16h34 com informações apuradas pela TV Gazeta junto a fontes da Polícia Militar 
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Wilson Rodrigues

Repórter / [email protected]
Wilson Rodrigues
Dados do Inmet

Santa Teresa registra 13,8°C e bate recorde de frio do outono no ES

Publicado em 15/04/2026 às 11:55
Vista do alto de Santa Teresa, no ES
Vista do alto de Santa Teresa, no ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Santa Teresa, na Região Central Serrana do Espírito Santo, registrou 13,8°C na madrugada desta quarta-feira (15) e bateu recorde de frio do outono de 2026 no Estado até o momento. O dado foi confirmado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). 
Segundo o meteorologista do Inmet, Lucas Alberto Fumagalli Coelho, o município liderou as menores temperaturas no período recente. Na sequência aparece Venda Nova do Imigrante, com 13,9°C registrados também nesta quarta-feira e que, de acordo com o órgão, já vinha de uma sequência de noites frias e registrou 14,1°C na terça-feira (14), mantendo o padrão de queda nos termômetros na região serrana.
Outras cidades capixabas também tiveram as menores temperaturas do ano nesta quarta-feira, como Afonso Cláudio (14,9°C), Alegre (16,6°C), Marilândia (17,4°C), Presidente Kennedy (19,2°C) e Vila Velha (19,3°C). 
Apesar do destaque recente, o recorde de menor temperatura de 2026 no Espírito Santo ainda pertence a Venda Nova do Imigrante, que marcou 13,6°C no dia 15 de janeiro.De acordo com o Inmet, o episódio desta quarta-feira chama atenção pela concentração de temperaturas mais baixas em diferentes regiões do Estado, especialmente na região serrana, típica por registrar os menores índices térmicos capixabas.
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Bairro Zumbi dos Palmares

Homem é espancado por traficantes ao tentar trocar bike elétrica furtada por drogas

Publicado em 15/04/2026 às 11:33
Um furto de bicicleta elétrica terminou em espancamento na tarde de terça-feira (14), no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha. O suspeito do crime, identificado como Roque Sílvio Santos de Jesus, de 34 anos, foi agredido por traficantes ao tentar trocar o objeto por drogas.
Segundo a Polícia Militar, um jovem de 20 anos acionou o Ciodes (190) após ter a bicicleta furtada e reconhecer o suspeito, que seria morador da região. Ele encontrou Roque saindo de um beco com o veículo.
O homem estava ferido e foi socorrido ao Hospital Antônio Bezerra de Farias, no mesmo município. Ele confessou que foi vítima de agressão ao tentar negociar a bicicleta em um ponto de tráfico.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi autuado em flagrante por furto e encaminhado ao Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.
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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Pegou e correu

Jovem pede pra "se ver" em câmera de celular e rouba aparelho de adolescente no ES

Publicado em 15/04/2026 às 11:13
Crime aconteceu na Rua Liberdade, no bairro Dom João Batista, em Vila Velha
Bairro Dom João Batista, em Vila Velha, onde adolescente teve o celular roubado por homem que pediu pra ser ver pela câmera do aparelho Crédito: Ramon Porto
Um jovem identificado como Daniel Emanuel Jesus Rodrigues Souza, de 22 anos, foi preso após roubar o celular de um adolescente, de 12 anos, na noite de terça-feira (14), no bairro Dom João Batista, em Vila Velha.
De acordo com a Polícia Militar, o suspeito pediu o aparelho emprestado para a vítima sob o pretexto de verificar a própria aparência, alegando que tinha um compromisso. No entanto, assim que recebeu o celular, fugiu correndo.
O pai do adolescente conseguiu rastrear a localização do aparelho e encontrou o suspeito na Avenida Jerônimo Monteiro. Com o apoio de um policial penal que passava pela região, eles conseguiram abordar o jovem e recuperar o celular.
Daniel Emanuel foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, autuado em flagrante por furto e encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.
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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Evasão de presídio

Guardador de carros foragido é preso com ajuda de totem de segurança em Vitória

Publicado em 15/04/2026 às 10:56
Guardador de carros que estava foragido da Justiça foi preso com ajuda de Totem de Segurança em Vitória
Guardador de carros que estava foragido da Justiça foi preso com ajuda de Totem de Segurança em Vitória Crédito: Divulgação/Sesp
Um guardador de carros de 40 anos, que estava foragido da Justiça havia quase quatro anos, foi preso no último domingo (12) na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), ele foi identificado por câmeras com tecnologia de reconhecimento facial instaladas em um totem de segurança pública na região. O nome do homem não foi divulgado.
A Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) informou que o alerta foi emitido para a equipe do Núcleo de Intervenções Rápidas (NIR), que acionou uma viatura e acompanhou a movimentação do suspeito em tempo real. Quando os policiais chegaram ao local, o homem tentou fugir e resistiu à abordagem, entrando em luta corporal com os militares. Ele foi contido e detido.
Guardador de carros que estava foragido da Justiça foi preso com ajuda de Totem de Segurança em Vitória
Forgido da Justiça atuava como guardador de carros na região da Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória Crédito: Divulgação/Sesp
O suspeito foi encaminhado à 1ª Delegacia Regional de Vitória. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), ele havia fugido em agosto de 2022 da Penitenciária Semiaberta de Vila Velha, onde cumpria pena por roubo.
Segundo dados da Sesp, o uso de câmeras com reconhecimento facial, aliado aos totens de segurança, já contribuiu para a prisão de 738 foragidos no Espírito Santo por diferentes crimes, como tráfico de drogas, roubo, homicídio, furto e estupro.
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Wanessa Scardua

Editora / [email protected]
Wanessa Scardua
"Ajuruetê II"

Operação da PF mira comércio ilegal de animais silvestres na Grande Vitória

Publicado em 15/04/2026 às 10:02
Polícia Federal faz operação contra comércio ilegal de animais silvestres no Espírito Santo
Polícia Federal faz operação contra comércio ilegal de animais silvestres no Espírito Santo Crédito: Divulgação/PF
A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (15), a operação Ajuruetê II, com o objetivo de coibir o comércio ilegal de animais silvestres no Estado do Espírito Santo.
O nome da operação faz referência ao termo “ajuruetê”, de origem indígena, utilizado para designar aves da fauna brasileira, especialmente espécies conhecidas por sua vocalização característica, em alusão ao objeto da investigação. A ação contou com o apoio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA).
As investigações têm como foco a apuração de condutas relacionadas à captura, manutenção irregular e comercialização de espécimes da fauna silvestre, bem como à utilização de documentos supostamente irregulares para conferir aparência de legalidade a esses animais.
Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão nos municípios de Guarapari, Serra e Cariacica, expedidos pela Justiça competente, com o objetivo de reunir elementos de prova, identificar outros possíveis envolvidos e interromper as atividades investigadas. As condutas apuradas poderão, em tese, caracterizar crimes relacionados à falsificação de documentos públicos, inserção de dados falsos em sistemas oficiais, associação criminosa e crimes contra o meio ambiente.
A Polícia Federal destaca que as investigações prosseguem com o objetivo de esclarecer integralmente os fatos.
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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Mudança

Aeroporto de Vitória passa a cobrar estacionamento de bikes elétricas

Publicado em 15/04/2026 às 09:35
Aeroporto de Vitória passa a cobrar por estacionamento de bicicletas elétricas
Aeroporto de Vitória passa a cobrar por estacionamento de bicicletas elétricas Crédito: Leitor A Gazeta
Aeroporto de Vitória passou a cobrar pelo estacionamento de bicicletas elétricas desde o dia 6 de abril. A tarifa mensal é de R$ 75. Em um aviso colocado no local, a administração informa que não se responsabiliza por casos de roubo, furto ou avarias em veículos que não regularizarem o pagamento e o acesso.
Procurada, a Zurich Airport Brasil, concessionária do aeroporto, disse, em nota ,que a cobrança foi padronizada com o objetivo de organizar e regularizar o uso das áreas internas e operacionais, onde esses veículos costumam ser estacionados.
“O valor aplicado segue o mesmo padrão já praticado atualmente para motocicletas”, afirmou a empresa.
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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Acidente

Jovem morre após ser atropelado por moto e carreta na BR 101, em Jaguaré

Publicado em 15/04/2026 às 08:43
Homem morre atropelado por moto e carreta na BR 101, em Jaguaré
Homem morre atropelado por moto e carreta na BR 101, em Jaguaré Crédito: Reprodução | PRF
Um jovem de 27 anos morreu após ser atropelado por dois veículos na BR 101, na altura do km 94, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na noite de terça-feira (14). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 18h. Os indícios apontam que o pedestre foi atingido primeiro por uma motocicleta e, em seguida, por uma carreta. O nome da vítima não foi divulgado. 
Ainda de acordo com a PRF, o motociclista, de 56 anos, e o caminhoneiro, de 47, permaneceram no local e prestaram os esclarecimentos necessários às autoridades. Durante os trabalhos da perícia, a pista ficou parcialmente interditada, com o trânsito fluindo pelo acostamento, na lateral do trevo. Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela administração do trecho, a via foi totalmente liberada por volta das 21h26.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Grande Vitória

Foragido por morte durante briga em bar em Vila Velha é preso

Publicado em 14/04/2026 às 18:43
Rafael do Espirito Santo Silva, de 20 anos,, é considerado foragido por homicídio
Rafael do Espirito Santo Silva, de 20 anos, foi preso nesta terça-feira (14) Crédito: PCES/DIvulgação
Um homem foi preso nesta terça-feira (14), no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha, suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido no ano passado. O suspeito é Rafael do Espírito Santo Silva, de 20 anos, que estava foragido. Segundo a Polícia Civil, ele foi localizado após denúncia e tentou fugir pelos fundos da residência, mas foi alcançado e contido pelos policiais.
Ele é investigado pela morte de Rodrigo Pereira dos Santos Bona Barbosa, de 30 anos, ocorrida em novembro de 2025, em um bar no bairro Rio Marinho. De acordo com o delegado Cleudes Júnior, a vítima tentou intervir em uma discussão entre um casal durante uma festa no local. "Possivelmente, o casal estava sob efeito de álcool e drogas e não gostou da interferência, o que gerou uma nova discussão com a vítima", detalhou o delegado.
Após a desavença, Rafael se armou e perseguiu a vítima, que tentou fugir, mas foi atingida por disparos nas costas. O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha. A reportagem entrou em contato com a corporação em busca de informações sobre os procedimentos adotados com ele. Se houver retorno, o texto será atualizado.
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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Mobilidade

Sistema Transcol faz teste com ônibus mais econômico na Grande Vitória

Publicado em 14/04/2026 às 16:46
Um novo modelo de ônibus, mais benéfico para o meio ambiente, começou a ser testado pela Ceturb-ES na Grande Vitória. O ônibus 12984 que vai integrar a frota do Sistema Transcol durante alguns meses, é um veículo modelo O500 M 1928/59, da Mercedes-Benz, que permite transportar quase 20% mais passageiros do que as alternativas atuais, sem poluição adicional.
Ele tem a lataria prateada, diferente dos coletivos já utilizados (na cor predominantemente branca), e conta com 14 metros de comprimento, sendo 1,5 metro mais longo do que um ônibus padrão, o que representa uma capacidade de transporte de até 14 passageiros a mais, sendo oito sentados e seis em pé.
Conforme destacou a Ceturb-ES, por meio de nota, "trata-se um veículo com cadastro temporário para testes oferecido pela fabricante, que cedeu o ônibus em comodato para que as concessionárias do Sistema Transcol realizem testes de desempenho e consumo nas mais diversas linhas que operam na Grande Vitória".
A Companhia reforçou que, no momento, é somente um teste, mas foram aplicados os adesivos de identificação do Transcol para que os passageiros possam identificá-lo como parte do sistema.
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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Medida de segurança

Trecho da Linha Vermelha segue interditado em Cachoeiro até domingo (19)

Publicado em 14/04/2026 às 16:39
Interdição acontece nas proximidades do Museu Ferroviário, no centro de Cachoeiro de Itapemirim está interditado até o domingo (19)
Interdição acontece nas proximidades do Museu Ferroviário, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, até o próximo domingo (19) Crédito: Reprodução/ Google Street View
Um trecho da Linha Vermelha, nas proximidades do Museu Ferroviário, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, está interditado até o domingo (19). A medida, segundo a prefeitura, é para garantir a organização e segurança durante as festividades do evento ‘Festival do Rei - Gastronomia & Cultura’.
De quinta (16) até sábado (18), a Estação da Linha Vermelha terá apresentações de jazz e MPB, e restaurantes estarão comercializando pratos em homenagem ao cantor cachoeirense. Para o tráfego, a orientação aos condutores é que, neste período, planejem as rotas com antecedência e utilizem vias alternativas, já que o bloqueio permanecerá ativo até o domingo.
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
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