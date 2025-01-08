Caminhão sai da pista e carro fica destruído em acidente violento em Aracruz

Três pessoas ficaram feridas em um acidente entre um carro e um caminhão na tarde desta quarta-feira (8), na rodovia ES 257, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Imagens obtidas por A Gazeta mostram um caminhão baú tombado e destruído fora da pista, além de um carro com a frente completamente danificada (assista acima). É possível observar que o trecho do acidente possui faixa contínua e que a rodovia está molhada, provavelmente em decorrência das chuvas.

De acordo com apuração da TV Gazeta junto a fontes da Polícia Militar, a batida ocorreu na altura de um trecho conhecido como "Morro das Almas". Três pessoas foram socorridas para o Hospital São Camilo, em Aracruz.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar, que informou que a ocorrência está em andamento. O Corpo de Bombeiros, cuja equipe aparece nas imagens, também foi acionado. Assim que houver retorno e novas informações, este texto será atualizado.