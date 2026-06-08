Pedestre morre atropelado na BR 101 em Linhares

Um pedestre morreu após ser atropelado na BR 101 em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada de sexta-feira (5). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta de 2h50, e o veículo responsável pelo atropelamento não foi localizado.
A pista central da rodovia ficou interditada e trânsito seguiu por desvios até 4h50, segundo a Ecovias Capixaba. A identidade e idade do homem que morreu não foram divulgadas.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação pela Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares, que trabalha para identificar o condutor do veículo e esclarecer as dinâmicas do acidente.