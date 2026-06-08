Viatura da Guarda de Cariacica se envolve em acidente com 4 veículos

Um acidente envolvendo uma viatura da Guarda Municipal, um ônibus do Sistema Transcol, dois carros e uma moto chamou a atenção de quem passava pela Rodovia José Sette, no bairro Tucum, em Cariacica, na tarde da última quinta-feira (4).
Imagens de videomonitoramento (veja o vídeo acima) mostram o momento em que um motociclista escapa por pouco de ser atingido pelo coletivo, após uma manobra brusca do motorista do ônibus para evitar a batida.
O flagrante mostra o instante em que a viatura tenta acessar a rodovia. Para não bater contra o veículo oficial, o condutor do ônibus desvia rapidamente e atinge a lateral de um carro. Logo em seguida, a viatura dá ré e atinge outro automóvel que estava atrás.
Em nota, a Guarda Municipal de Cariacica informou que a viatura a travessia no cruzamento da rodovia, próximo ao 7º Batalhão da Polícia Militar, um trecho que possui visibilidade reduzida, segundo a corporação. "Como o acidente envolveu uma viatura da Guarda Municipal, as circunstâncias do caso serão apuradas pela Corregedoria da instituição", informou.
A Gazeta questionou a prefeitura se a Guarda Municipal vai arcar com os prejuízos dos motoristas, mas não houve retorno. O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) disse que a empresa responsável pelo coletivo está apurando as circunstâncias da ocorrência com o ônibus da linha 768 (Prolar/T. Itacibá via Porto de Cariacica). "Não houve feridos, apenas danos materiais", finalizou.