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Pregão eletrônico

Leilão da Receita tem carro por R$ 10 mil e smartwatch por R$ 60; veja como participar

Propostas podem ser enviadas até 12 de junho; apresentação de lotes acontece no dia 15

Publicado em 09 de Junho de 2026 às 09:06

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 jun 2026 às 09:06
SÃO PAULO - A Receita Federal faz neste mês um leilão eletrônico em São Paulo com mercadorias apreendidas ou abandonadas que incluem veículos, eletrodomésticos, joias, equipamentos eletrônicos, itens de vestuário e máquinas agrícolas.
Para participar, é preciso acessar o portal da Receita Federal, clicar em "Participar de leilão eletrônico" e fornecer senha do portal Gov.br, que deve ser nível prata ou ouro. Em seguida, é só selecionar o edital 0800100/0000008/2026, de São Paulo.
As propostas podem ser enviadas até as 18h desta sexta-feira (12), e a sessão de lances está marcada para o dia 15 de junho.
Carro Toyota Premio 2007 é leiloado por R$ 10,5 mil no lote 14
Carro Toyota Premio 2007 é leiloado por R$ 10,5 mil no lote 14 Divulgação Receita Federal
Entre os destaques do edital está um Chevrolet Onix prata, ano 2025, com valor inicial de R$ 18 mil no lote 204. Também aparecem uma van Peugeot Boxer branca, de 2009, por R$ 8.600 no lote 205 e um microônibus Mercedes-Benz prata, ano 2011, por R$ 22 mil no lote 206.
Outro veículo ofertado é um Toyota Premio prata, fabricado em 2007, com lance mínimo de R$ 10,5 mil no lote 14. O edital inclui ainda uma motocicleta elétrica Voltz EVS Work sem bateria por R$ 2.900 no lote 63 e um patinete elétrico por R$ 1.200 no lote 95. 
No segmento de máquinas e equipamentos, uma colheitadeira usada da fabricante John Deere, produzida em 2008 nos Estados Unidos, aparece no lote 77 com valor inicial de R$ 90 mil.
O leilão também traz itens de menor valor. Um par de brincos de prata da Tiffany tem lance mínimo de R$ 180 no lote 96. Já o lote 183 reúne dois micro-ondas, duas cafeteiras, duas air fryers e uma fritadeira por R$ 800. Um aspirador de pó da Nilfisk aparece por R$ 650 no lote 650.
Além desses produtos, a Receita oferece lotes com computadores, tablets, smartwatches da marca Xiaomi por R$ 60 (lote 17), telas e peças para celulares, impressoras, monitores, projetores, câmeras, caixas de som, instrumentos musicais, brinquedos, artigos de pesca, ferramentas, componentes eletrônicos e materiais industriais.
O leilão é aberto a pessoas físicas e jurídicas. Segundo o edital, pessoas físicas podem apresentar propostas apenas para determinados lotes, entre eles os de números 14, 63, 95 e 96. Alguns bens possuem restrições adicionais. Os lotes 15 a 20, por exemplo, não poderão ser revendidos mesmo quando adquiridos por empresas.
As mercadorias poderão ser visitadas mediante agendamento até quinta-feira (11) em unidades localizadas em São Paulo, Barueri, Santo André, São Bernardo do Campo, Campinas, Santos, Guarujá, Sorocaba, Taubaté, Araraquara e Bauru.
Neste ano, o órgão passou a exigir uma confirmação adicional quando uma proposta ultrapassa dez vezes o valor de avaliação do lote. Caso o licitante não confirme a oferta dentro do prazo previsto, ela é automaticamente desclassificada. A medida foi criada para reduzir lances sem intenção de pagamento, que prejudicavam a conclusão dos leilões.

Quem pode participar?

As pessoas físicas que desejarem participar precisam ter mais de 18 anos — ou serem emancipadas —, CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e selo de confiabilidade prata ou ouro no portal Gov.br.
As empresas interessadas devem ter o cadastro regular no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) e também ter selo de confiabilidade prata ou ouro.

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