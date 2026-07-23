Empresa de logística investirá R$ 80 milhões em nova unidade em Linhares

O município de Linhares receberá mais um empreendimento de grande porte. A Master Cargas Brasil, empresa do setor de logística integrada e comércio exterior, abrirá uma nova unidade na cidade da região Norte do Espírito Santo, como parte do plano de expansão nacional da companhia. O projeto da nova filial prevê um investimento de R$ 80 milhões para os próximos três anos, com a abertura de 100 novas vagas de emprego.
A unidade será responsável por serviços de logística integrada, armazenagem, transporte nacional e internacional, gestão da cadeia de suprimentos, importação e exportação, distribuição e operações voltadas ao comércio eletrônico. Terá atuação especializada em e-commerce premium e logística de alto valor agregado, incluindo dois helicópteros e dois veículos de luxo.
A infraestrutura será implantada de forma modular na Av. Governador Carlos Lindenberg, no Centro de Linhares, com cinco módulos de aproximadamente 5 mil m² cada, permitindo crescimento escalonado, maior flexibilidade operacional e expansão conforme a demanda do mercado.
A fundadora e CEO da empresa, Tânia Lopes Anselmo, afirma que a operação no Espírito Santo será ampliada gradualmente nos próximos três anos, com aumento da capacidade operacional, desenvolvimento de novos corredores logísticos e fortalecimento das atividades ligadas ao comércio exterior.
O Estado reúne características estratégicas que permitirão ampliar nossa atuação. Nossa visão é transformar esta unidade em um dos principais centros de inteligência logística do Grupo
Tânia Lopes Anselmo, CEO Master Cargas Brasil
Por que o Espírito Santo?
A escolha do Espírito Santo acompanha um movimento observado nos últimos anos, em que empresas de logística e comércio exterior ampliam investimentos no Estado devido à localização estratégica no Sudeste, à infraestrutura portuária e à conexão com mercados nacionais e internacionais.
No ano passado, gestores da empresa se reuniram com o então governador, Renato Casagrande, representantes do Estado e empresários do ramo para apresentar detalhes do projeto.
Linhares foi escolhida para receber uma operação preparada para integrar diferentes etapas e apoiar o plano de expansão da empresa no Estado. A unidade amplia nossa proximidade com as empresas da região e cria condições para desenvolver novos fluxos
Tânia Lopes Anselmo, CEO da Master Cargas Brasil
Além da posição geográfica, o Espírito Santo concentra portos, retroportos, aeroportos e acesso a importantes rodovias, fatores que favorecem operações de importação, exportação e distribuição de mercadorias para diferentes regiões do país.
A expectativa da empresa é utilizar a unidade de Linhares como um polo para conectar operações com mercados da Ásia, Europa, América do Norte e Mercosul.
Nossa visão é construir uma operação de longo prazo, capaz de acompanhar o desenvolvimento da região e atender a demandas que vão desde armazenagem e transporte até comércio exterior e projetos especiais de alta complexidade
Tânia Lopes Anselmo, CEO da Master Cargas Brasil