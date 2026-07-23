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Expansão para o ES

Empresa de logística investirá R$ 80 milhões em nova unidade em Linhares

Projeto da Master Cargas Brasil prevê a abertura de 100 novas vagas de emprego, além da aquisição de helicópteros e veículos de luxo

Publicado em 23 de Julho de 2026 às 12:03

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

23 jul 2026 às 12:03
Linhares receberá novo armazém logístico da Master Cargas Brasil
Linhares receberá novo armazém logístico da Master Cargas Brasil Reprodução/Site Master Cargas Brasil

O município de Linhares receberá mais um empreendimento de grande porte. A Master Cargas Brasil, empresa do setor de logística integrada e comércio exterior, abrirá uma nova unidade na cidade da região Norte do Espírito Santo, como parte do plano de expansão nacional da companhia. O projeto da nova filial prevê um investimento de R$ 80 milhões para os próximos três anos, com a abertura de 100 novas vagas de emprego.


A unidade será responsável por serviços de logística integrada, armazenagem, transporte nacional e internacional, gestão da cadeia de suprimentos, importação e exportação, distribuição e operações voltadas ao comércio eletrônico. Terá atuação especializada em e-commerce premium e logística de alto valor agregado, incluindo dois helicópteros e dois veículos de luxo.


A infraestrutura será implantada de forma modular na Av. Governador Carlos Lindenberg, no Centro de Linhares, com cinco módulos de aproximadamente 5 mil m² cada, permitindo crescimento escalonado, maior flexibilidade operacional e expansão conforme a demanda do mercado.

Empresa de logística investirá R$ 80 milhões em nova unidade em Linhares
Empresa de logística investirá R$ 80 milhões em nova unidade em Linhares Reprodução Google Maps/Redes Sociais

A fundadora e CEO da empresa, Tânia Lopes Anselmo, afirma que a operação no Espírito Santo será ampliada gradualmente nos próximos três anos, com aumento da capacidade operacional, desenvolvimento de novos corredores logísticos e fortalecimento das atividades ligadas ao comércio exterior.

O Estado reúne características estratégicas que permitirão ampliar nossa atuação. Nossa visão é transformar esta unidade em um dos principais centros de inteligência logística do Grupo

Tânia Lopes Anselmo, CEO Master Cargas Brasil

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Por que o Espírito Santo?

A escolha do Espírito Santo acompanha um movimento observado nos últimos anos, em que empresas de logística e comércio exterior ampliam investimentos no Estado devido à localização estratégica no Sudeste, à infraestrutura portuária e à conexão com mercados nacionais e internacionais.


No ano passado, gestores da empresa se reuniram com o então governador, Renato Casagrande, representantes do Estado e empresários do ramo para apresentar detalhes do projeto.

Visita dos representantes da Master Carga Brasil ao ex-governador Renato Casagrande em 2025.
Visita dos representantes da Master Carga Brasil ao então governador Renato Casagrande, em 2025 Divulgação

Linhares foi escolhida para receber uma operação preparada para integrar diferentes etapas e apoiar o plano de expansão da empresa no Estado. A unidade amplia nossa proximidade com as empresas da região e cria condições para desenvolver novos fluxos

Tânia Lopes Anselmo, CEO da Master Cargas Brasil

Além da posição geográfica, o Espírito Santo concentra portos, retroportos, aeroportos e acesso a importantes rodovias, fatores que favorecem operações de importação, exportação e distribuição de mercadorias para diferentes regiões do país.


A expectativa da empresa é utilizar a unidade de Linhares como um polo para conectar operações com mercados da Ásia, Europa, América do Norte e Mercosul.

Nossa visão é construir uma operação de longo prazo, capaz de acompanhar o desenvolvimento da região e atender a demandas que vão desde armazenagem e transporte até comércio exterior e projetos especiais de alta complexidade

Tânia Lopes Anselmo, CEO da Master Cargas Brasil

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