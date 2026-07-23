Empresa de logística investirá R$ 80 milhões em nova unidade em Linhares

O município de Linhares receberá mais um empreendimento de grande porte. A Master Cargas Brasil, empresa do setor de logística integrada e comércio exterior, abrirá uma nova unidade na cidade da região Norte do Espírito Santo, como parte do plano de expansão nacional da companhia. O projeto da nova filial prevê um investimento de R$ 80 milhões para os próximos três anos, com a abertura de 100 novas vagas de emprego.





A unidade será responsável por serviços de logística integrada, armazenagem, transporte nacional e internacional, gestão da cadeia de suprimentos, importação e exportação, distribuição e operações voltadas ao comércio eletrônico. Terá atuação especializada em e-commerce premium e logística de alto valor agregado, incluindo dois helicópteros e dois veículos de luxo.





A infraestrutura será implantada de forma modular na Av. Governador Carlos Lindenberg, no Centro de Linhares, com cinco módulos de aproximadamente 5 mil m² cada, permitindo crescimento escalonado, maior flexibilidade operacional e expansão conforme a demanda do mercado.