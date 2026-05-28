BR 101: Contorno de Linhares deve custar R$ 700 milhões e estender pedágio por 5 anos

Previsto como uma das obras para ajudar na fluidez do trânsito e tirar o tráfego pesado da rodovia, o trecho Norte da BR 101 no Espírito Santo vai ganhar também um contorno em Linhares, além dos de Ibiraçu e Fundão, já previstos no novo contrato para modernização da rodovia, assinado em agosto de 2025.





No novo contrato, segundo Roberto Amorim Junior, diretor-superintendente da Ecovias Capixaba, que administra a rodovia no Espírito Santo, está prevista como obrigação contratual a construção do Contorno de Linhares, que tem prazo para ser entregue até 2033.





A obra está estimada em R$ 700 milhões. Ao ser entregue, o contorno pode estender por mais cinco anos o pedágio e o contrato da concessionária, que hoje é válido até 2049, de forma a viabilizar financeiramente a intervenção.





"Quando o contorno for concluído em 2033, tem a possibilidade de aumentar até 5 anos no contrato de concessão a mais do que foi acrescido agora para zerar ou diminuir o impacto na tarifa", explicou Amorim.





O estudo de viabilidade do Contorno de Linhares, feito em 2019, apontava que a estrada teria 31 quilômetros, mas, em função de mudança do Plano Diretor Municipal (PDM), o projeto será revisto e atualizado. Atrelada a essa obra, também está prevista a construção de uma nova ponte sobre o Rio Doce.





A Ecovias Capixaba anunciou também que vai antecipar a entrega de 21 dos 41 quilômetros previstos de terceiras faixas para ultrapassagem no trecho ao Norte de Linhares e também a entrega até o final do ano do viaduto que dará acesso a Piúma, já no trecho Sul.