BR 101: Contorno de Linhares deve custar R$ 700 milhões e estender pedágio por 5 anos

Previsto como uma das obras para ajudar na fluidez do trânsito e tirar o tráfego pesado da rodovia, o trecho Norte da BR 101 no Espírito Santo vai ganhar também um contorno em Linhares, além dos de Ibiraçu e Fundão, já previstos no novo contrato para modernização da rodovia, assinado em agosto de 2025.
No novo contrato, segundo Roberto Amorim Junior, diretor-superintendente da Ecovias Capixaba, que administra a rodovia no Espírito Santo, está prevista como obrigação contratual a construção do Contorno de Linhares, que tem prazo para ser entregue até 2033.
A obra está estimada em R$ 700 milhões. Ao ser entregue, o contorno pode estender por mais cinco anos o pedágio e o contrato da concessionária, que hoje é válido até 2049, de forma a viabilizar financeiramente a intervenção.
"Quando o contorno for concluído em 2033, tem a possibilidade de aumentar até 5 anos no contrato de concessão a mais do que foi acrescido agora para zerar ou diminuir o impacto na tarifa", explicou Amorim.
O estudo de viabilidade do Contorno de Linhares, feito em 2019, apontava que a estrada teria 31 quilômetros, mas, em função de mudança do Plano Diretor Municipal (PDM), o projeto será revisto e atualizado. Atrelada a essa obra, também está prevista a construção de uma nova ponte sobre o Rio Doce.
A Ecovias Capixaba anunciou também que vai antecipar a entrega de 21 dos 41 quilômetros previstos de terceiras faixas para ultrapassagem no trecho ao Norte de Linhares e também a entrega até o final do ano do viaduto que dará acesso a Piúma, já no trecho Sul.
Melhorias em trechos urbanos
Como a construção do contorno ainda deve levar mais de sete anos, a Ecovias Capixaba está planejando intervenções que visam implantar melhorias no perímetro urbano tanto de Linhares quanto de São Mateus.
Em fase de contratação, as melhorias em Linhares incluem adequações de faixas, implantação de áreas de aceleração e desaceleração, além instalação de semáforos inteligentes. A expectativa é que o projeto executivo seja finalizado este ano e as obras ocorram em 2027.
Já em São Mateus, a concessionária segue um modelo de estudo similar, mas que ainda está com estudo de tráfego em andamento. Também estão previstas melhorias na ponte sobre o Rio São Mateus, com a construção de uma passarela acoplada para separar pedestres e ciclistas do tráfego de veículos pesados, com conclusão estimada para 2027.
Já em João Neiva, no km 204, está prevista uma interseção em desnível, também chamada de passagem inferior, em frente à rodoviária da cidade, para ajudar na chegada dos ônibus ao local.