Caminhão com areia tomba de ponte e cai em rio em Cachoeiro

O caminhoneiro Matheus Querta Liuli contou para a TV Gazeta Sul que estava atrás do veículo e que o caminhão seguia devagar quando tombou repentinamente, sem bater ou ser fechado por outro veículo. Ao parar para ajudar, ele desceu sozinho pelo mato para prestar socorro e conseguiu retirar o motorista de dentro da cabine com ajuda de um pescador.





*Mais informações em instantes