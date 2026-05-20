Caminhão com areia tomba de ponte e cai em rio em Cachoeiro

Um caminhão carregado com areia tombou de uma ponte na rodovia ES 488 e caiu no Rio Itapemirim, na localidade de Monte Líbano, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (20) e mobilizou equipes da Polícia Militar, Polícia Científica, Corpo de Bombeiros e Samu/192. A ocorrência segue em andamento.
O caminhoneiro Matheus Querta Liuli contou para a TV Gazeta Sul que estava atrás do veículo e que o caminhão seguia devagar quando tombou repentinamente, sem bater ou ser fechado por outro veículo. Ao parar para ajudar, ele desceu sozinho pelo mato para prestar socorro e conseguiu retirar o motorista de dentro da cabine com ajuda de um pescador.
*Mais informações em instantes