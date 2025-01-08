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Transtornos

Chuva derruba muro, árvore, rompe rodovia e deixa desalojados em Aracruz

Ocorrências foram registradas no bairro Vila Rica e também na localidade de Santa Rosa, na zona rural; um trecho da ES 124 foi afetado pelo temporal
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

08 jan 2025 às 12:51

Publicado em 08 de Janeiro de 2025 às 12:51

Local onde estrada rompeu na ES 124, em Aracruz
Local onde estrada rompeu na ES 124, em Aracruz Crédito: Reprodução/Redes Sociais
A forte chuva que atingiu o Espírito Santo na terça-feira (7) causou transtornos também em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, deixando 13 pessoas desalojadas no município. Teve a queda de um muro no bairro Vila Rica, e na localidade de Santa Rosa, na zona rural, um trecho da ES 124 rompeu e uma árvore caiu em uma casa.
A estrada cedeu após a grande quantidade de chuva, segundo a Prefeitura de Aracruz. Equipes foram mobilizadas para amenizar a situação no local e também realizar a limpeza, devido ao acúmulo de lama. Na mesma região, duas pessoas precisaram sair de casa após a queda de uma árvore.

Casas com estrutura em risco

A queda do muro ocorreu próximo a três casas, que tiveram as estruturas afetadas, onde 11 pessoas moravam e precisaram sair do local. A servidora pública Josimery de Oliveira Batista, de 51 anos, reside em uma delas, no segundo pavimento. A mãe morava no primeiro andar. Ela contou que já estava dormindo, quando tudo aconteceu.
"Foi um susto muito grande, pois eu já estava dormindo. Foi por volta das 23h30. Ainda estou apreensiva, pois não sabemos como está a estrutura da casa"
Josimery de Oliveira Batista - Servidora pública
Segundo a prefeitura, um engenheiro vai ao local para fazer uma vistoria e verificar se há necessidade de interdição.
“A orientação em qualquer situação emergencial, é ligar imediatamente para a Defesa Civil no (27) 99963 0321, bem como para o Corpo de Bombeiros no 193 e para a Polícia Militar no 190. Não é recomendável trafegar em vias alagadas, procure sempre rotas alternativas ou aguarde a chuva passar em local seguro”, finalizou a administração municipal.

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