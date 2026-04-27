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Eleições 2026

Vereadora sai do PSB e vai presidir o União Brasil em Vila Velha

TRE-ES autorizou Patrícia Crizanto a trocar de partido; ela pretende disputar vaga de deputada estadual nas eleições deste ano

Publicado em 27 de Abril de 2026 às 20:34

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

27 abr 2026 às 20:34
Patrícia Crizanto, vereadora de Vila Velha
Patrícia Crizanto foi autorizada a trocar de partido sem perder o mandato. Câmara de Vila Velha

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) confirmou a autorização para a vereadora Patrícia Crizanto, da Câmara de Vereadores de Vila Velha, deixar o Partido Socialista Brasileiro (PSB) sem perder o mandato na Casa de Leis. A liberação ocorreu durante a sessão plenária desta segunda-feira (27). 


Em conversa com a reportagem de A Gazeta, a parlamentar afirmou já estar filiada ao União Brasil e disse que assumirá a presidência da sigla em Vila Velha. 


Antes do julgamento em plenário, a vereadora havia conseguido, em 31 de março, decisão liminar para deixar a legenda à qual estava filiada desde 2020. Ainda segundo Patrícia Crizanto, o próprio diretório socialista teria concordado “expressamente” com sua saída.


Também na liminar confirmada pelo TRE-ES, a parlamentar pediu urgência na liberação para trocar de legenda, uma vez que precisaria regularizar sua situação partidária em tempo hábil para viabilizar nova filiação ainda na mesma semana em que o pedido foi feito à Justiça.

 

O período de início da tramitação do caso no TRE-ES coincide com a janela partidária, iniciada em 5 de março deste ano e encerrada em 4 de abril, em que deputados estaduais e federais podem trocar de partido sem a consequente perda do mandato e sem a necessidade de ajuizamento de Ação de Justificação de Desfiliação Partidária. A medida, entretanto, não valeu para vereadores.


“A carta de anuência emitida pelo diretório estadual do PSB autoriza expressamente a desfiliação da requerente, declara que a saída não configura infidelidade partidária, renuncia ao direito de pleitear a vaga por ela ocupada na Câmara Municipal de Vila Velha e reconhece que a manifestação produz os efeitos necessários à preservação do mandato eletivo”, destacou a juíza eleitoral Luna Oliveira Lucchesi, relatora do pedido liminar chancelado pelo TRE-ES.


Na ação, a vereadora afirma que pretende concorrer ao cargo de deputada estadual nas eleições de 2026. Nas eleições de 2024, Patrícia Crizanto foi reeleita pelo PSB, com 3.612 votos.

Saída em comum acordo, diz presidente do PSB no ES

Procurado para comentar a saída de Patrícia, o presidente do PSB no Espírito Santo, Alberto Gavini, afirmou que a parlamentar deixou o ninho socialista em clima amistoso e em comum acordo. "A saída dela aconteceu de forma muito tranquila", disse o dirigente partidário.

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