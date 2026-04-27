Vereadora sai do PSB e vai presidir o União Brasil em Vila Velha

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) confirmou a autorização para a vereadora Patrícia Crizanto, da Câmara de Vereadores de Vila Velha, deixar o Partido Socialista Brasileiro (PSB) sem perder o mandato na Casa de Leis. A liberação ocorreu durante a sessão plenária desta segunda-feira (27).





Em conversa com a reportagem de A Gazeta, a parlamentar afirmou já estar filiada ao União Brasil e disse que assumirá a presidência da sigla em Vila Velha.





Antes do julgamento em plenário, a vereadora havia conseguido, em 31 de março, decisão liminar para deixar a legenda à qual estava filiada desde 2020. Ainda segundo Patrícia Crizanto, o próprio diretório socialista teria concordado “expressamente” com sua saída.





Também na liminar confirmada pelo TRE-ES, a parlamentar pediu urgência na liberação para trocar de legenda, uma vez que precisaria regularizar sua situação partidária em tempo hábil para viabilizar nova filiação ainda na mesma semana em que o pedido foi feito à Justiça.

O período de início da tramitação do caso no TRE-ES coincide com a janela partidária, iniciada em 5 de março deste ano e encerrada em 4 de abril, em que deputados estaduais e federais podem trocar de partido sem a consequente perda do mandato e sem a necessidade de ajuizamento de Ação de Justificação de Desfiliação Partidária. A medida, entretanto, não valeu para vereadores.





“A carta de anuência emitida pelo diretório estadual do PSB autoriza expressamente a desfiliação da requerente, declara que a saída não configura infidelidade partidária, renuncia ao direito de pleitear a vaga por ela ocupada na Câmara Municipal de Vila Velha e reconhece que a manifestação produz os efeitos necessários à preservação do mandato eletivo”, destacou a juíza eleitoral Luna Oliveira Lucchesi, relatora do pedido liminar chancelado pelo TRE-ES.





Na ação, a vereadora afirma que pretende concorrer ao cargo de deputada estadual nas eleições de 2026. Nas eleições de 2024, Patrícia Crizanto foi reeleita pelo PSB, com 3.612 votos.