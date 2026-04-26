Prefeituras do ES, Exército e Ministério Público: 24 mil vagas em concursos e seleções

A última semana do mês de abril começa com mais de 24 mil vagas abertas em 216 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. Além das oportunidades iniciais, também há formação de cadastro de reserva.





Os postos são efetivos e temporários para diferentes segmentos e níveis de escolaridade. Os ganhos podem chegar a R$ 37 mil.





As vagas são para selecionar servidores efetivos e temporários em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.





A Prefeitura de Vitória abre nesta segunda-feira (27) as inscrições para o concurso que oferece 32 vagas para quem tem nível superior. O salário chega a R$ 7.560. O atendimento aos candidatos ocorre até 27 de maio.





Em Viana, a prefeitura lançou edital de processo seletivo para a contratação de professores e pedagogos. A remuneração inicial é de R$ 3.200 para carga horária de 25 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até 4 de maio.





A Prefeitura de Vargem Alta tem oportunidades para agente de combate às endemias e agente comunitário de saúde, com salário de R$ 3.242. O candidato precisa ter o ensino médio. O prazo para se inscrever segue até 8 de junho.





Os interessados em participar do concurso público do Ministério Público do Espírito Santo têm até o dia 11 de junho. São 60 vagas para o quadro efetivo da instituição. O salário chega a R$ 10 mil.





A Minas Gerais Administração e Serviços S.A. (MGS) está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa ao preenchimento de vagas e à formação de cadastro de reserva em mais de 50 cidades do Espírito Santo. Os profissionais vão prestar serviços terceirizados no estado. Os postos são para assistente social, bibliotecário e assistente administrativo, com salário de até R$ 4.508,11. Os interessados têm até o dia 4 de maio para garantir a participação na seleção.





A Escola Preparatória de Cadetes do Exército oferece 440 vagas para ambos os sexos. Para participar, os candidatos precisam ter o nível médio e idade entre 17 e 22 anos, completados até 31 de dezembro do ano da matrícula. As inscrições podem ser feitas até 29 de maio.