Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • 11 concursos e seleções no ES abrem vagas com salário de até R$ 12 mil
Oportunidades

11 concursos e seleções no ES abrem vagas com salário de até R$ 12 mil

Postos estão disponíveis em câmaras, prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos; veja a lista completa

Publicado em 23 de Abril de 2026 às 14:26

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

23 abr 2026 às 14:26
Prefeitura de Vargem Alta
Prefeitura de Vargem Alta tem vagas para profissionais temporários Divulgação / Prefeitura de Vargem Alta

Pelo menos 11 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos. Os salários podem chegar a R$ 12 mil.


A Prefeitura de Vitória vai abrir um novo concurso público para profissionais que tenham o nível superior. São 32 vagas, com salários de até R$ 7.560. O atendimento aos candidatos ocorre de 27 de abril a 27 de maio. 


A Minas Gerais Administração e Serviços S.A. (MGS) está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa ao preenchimento de vagas e à formação de cadastro de reserva em mais de 50 cidades do Espírito Santo. Os profissionais vão prestar serviços terceirizados no estado. Os postos são para assistente social, bibliotecário e assistente administrativo, com salário de até R$ 4.508,11. As inscrições podem ser feitas até 4 de maio de 2026.


O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) tem três editais publicados para a contratação de professores substitutos. As chances são para os campi de Nova Venécia e Serra. O salário é de R$ 8.340. O prazo de inscrição varia de acordo com o documento. 


A Prefeitura de Vargem Alta lançou edital para a contratação de agente de combate às endemias e agente comunitário de saúde. São oito vagas, com ganhos de até R$ 3.242. O prazo para garantir a participação no processo seletivo vai de 24 de abril a 8 de junho. 


As inscrições para o concurso da Câmara de Domingos Martins seguem até o dia 29 de abril. São 13 vagas, com salários de até R$ 4.515. 


Os interessados em participar do concurso público do Ministério Público do Espírito Santo têm até o dia 11 de junho para se inscrever. São 60 vagas para o quadro efetivo da instituição. O salário chega a R$ 10 mil.

Leia Mais Sobre Concurso e Seleção

Vitória, governo do ES e Ifes: 25 mil vagas em concursos e seleções

Prefeitura de Vitória anuncia novo concurso público com 32 vagas

Câmara do ES abre concurso público com salário de até R$ 8,3 mil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos Concursos (ES) Concursos Públicos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Feira de turismo ESTOUR
Saiba de onde vêm os turistas estrangeiros que mais visitam o ES
Imagem de destaque
Jantar saudável: 3 pratos leves e proteicos para o dia a dia
Imagem de destaque
ES trabalha em parceria com Embratur por voo direto para a Argentina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados