11 concursos e seleções no ES abrem vagas com salário de até R$ 12 mil

Pelo menos 11 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos. Os salários podem chegar a R$ 12 mil.





A Prefeitura de Vitória vai abrir um novo concurso público para profissionais que tenham o nível superior. São 32 vagas, com salários de até R$ 7.560. O atendimento aos candidatos ocorre de 27 de abril a 27 de maio.





A Minas Gerais Administração e Serviços S.A. (MGS) está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa ao preenchimento de vagas e à formação de cadastro de reserva em mais de 50 cidades do Espírito Santo. Os profissionais vão prestar serviços terceirizados no estado. Os postos são para assistente social, bibliotecário e assistente administrativo, com salário de até R$ 4.508,11. As inscrições podem ser feitas até 4 de maio de 2026.





O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) tem três editais publicados para a contratação de professores substitutos. As chances são para os campi de Nova Venécia e Serra. O salário é de R$ 8.340. O prazo de inscrição varia de acordo com o documento.





A Prefeitura de Vargem Alta lançou edital para a contratação de agente de combate às endemias e agente comunitário de saúde. São oito vagas, com ganhos de até R$ 3.242. O prazo para garantir a participação no processo seletivo vai de 24 de abril a 8 de junho.





As inscrições para o concurso da Câmara de Domingos Martins seguem até o dia 29 de abril. São 13 vagas, com salários de até R$ 4.515.





Os interessados em participar do concurso público do Ministério Público do Espírito Santo têm até o dia 11 de junho para se inscrever. São 60 vagas para o quadro efetivo da instituição. O salário chega a R$ 10 mil.