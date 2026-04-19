Vitória, governo do ES e Ifes: 25 mil vagas em concursos e seleções

A Prefeitura de Vitória vai abrir um novo concurso público para profissionais com nível superior. São 32 vagas, com salários de até R$ 7.560. O atendimento aos candidatos ocorre de 27 de abril a 27 de maio.





A Minas Gerais Administração e Serviços S.A. (MGS) está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa ao preenchimento de vagas e à formação de cadastro de reserva em mais de 50 cidades do Espírito Santo. Os profissionais vão atuar na prestação de serviços terceirizados no Estado. Os postos são para assistente social, bibliotecário e assistente administrativo, com salário de até R$ 4.508,11. As inscrições podem ser feitas até 4 de maio de 2026.





O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) vai contratar um professor substituto no campus de Nova Venécia. O salário é de R$ 8.340 e os interessados podem se inscrever até 24 de abril.