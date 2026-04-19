Vitória, governo do ES e Ifes: 25 mil vagas em concursos e seleções

A semana é mais curta por conta do feriado, mas cheia de oportunidades para quem quer ingressar no serviço público. Ao todo, são mais de 25 mil vagas distribuídas por quase 200 concursos públicos e processos seletivos abertos em todo o país.
Os postos são efetivos e temporários para diferentes segmentos e níveis de escolaridade em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos. Além das oportunidades iniciais, também há formação de cadastro de reserva. Os ganhos podem chegar a R$ 37 mil.
A Prefeitura de Vitória vai abrir um novo concurso público para profissionais com nível superior. São 32 vagas, com salários de até R$ 7.560. O atendimento aos candidatos ocorre de 27 de abril a 27 de maio.
A Minas Gerais Administração e Serviços S.A. (MGS) está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa ao preenchimento de vagas e à formação de cadastro de reserva em mais de 50 cidades do Espírito Santo. Os profissionais vão atuar na prestação de serviços terceirizados no Estado. Os postos são para assistente social, bibliotecário e assistente administrativo, com salário de até R$ 4.508,11. As inscrições podem ser feitas até 4 de maio de 2026.
O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) vai contratar um professor substituto no campus de Nova Venécia. O salário é de R$ 8.340 e os interessados podem se inscrever até 24 de abril.
A Prefeitura de Vargem Alta lançou edital para a contratação de agente de combate às endemias e agente comunitário de saúde. São oito vagas, com ganhos de até R$ 3.242. O prazo para garantir a participação no processo seletivo vai de 24 de abril a 8 de junho.
Duas câmaras municipais lançaram edital de abertura de concurso. Em Domingos Martins, o Poder Legislativo visa contratar 13 profissionais, com salários de até R$ 4.515. As inscrições podem ser feitas até 29 de abril.
Já na Casa de Leis de Santa Maria de Jetibá, o certame oferece seis oportunidades, com remuneração de até R$ 8.384. O atendimento aos candidatos ocorre até 12 de maio.