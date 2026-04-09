Câmara do ES abre concurso público com salário de até R$ 8,3 mil

Câmara de Santa Maria de Jetibá aprovou abono de R$ 3 mil para servidores Crédito: Reprodução/ Câmara de Santa Maria de Jetibá

A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, município que fica na região Serrana do Espírito Santo, vai abrir concurso público para contratar novos servidores efetivos. A oferta é de seis vagas, além da formação de cadastro de reserva.

A remuneração varia de R$ 1.625,09 a R$ 8.384,84. Os profissionais também recebem auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000, adicional por tempo de serviço (ATS), avanço de padrão, licença-prêmio, entre outros previstos em legislação municipal.

O edital também assegura a reserva de vagas conforme a legislação vigente: 5% para pessoas com deficiência, 17% para candidatos negros e 3% para candidatos indígenas, considerando o total de vagas existentes e aquelas que vierem a surgir durante o prazo de validade do certame.

Os interessados poderão se inscrever das 16 horas do dia 13 de abril até as 16 horas do dia 12 de maio de 2026, no site do Instituto Consulplan , empresa responsável pelo certame.

As taxas de inscrição variam conforme o nível de escolaridade:

R$ 90 para nível superior;

R$ 80 para nível médio;

R$ 60 para nível fundamental.

O edital permite que os candidatos se inscrevam em até dois cargos, desde que as provas sejam realizadas em turnos distintos.

Podem pedir isenção do valor os candidatos inscritos no CadÚnico, doador de medula óssea, pessoas isentas de pagamento do Imposto de Renda, eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral, pessoas com deficiência e doadores de medula óssea. A solicitação do benefício deve ser feita de 13 a 15 de abril.

O certame contará com prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; exame discursivo, para cargos de nível superior; e avaliação de títulos, também destinada aos cargos de nível superior. Os exames estão previstos para serem aplicados em 14 de junho.

A validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogada uma vez, pelo mesmo período.

Confira as vagas

NÍVEL FUNDAMENTAL

Recepcionista

NÍVEL MÉDIO

Assistente de Secretaria

Auxiliar Administrativo

Escriturário