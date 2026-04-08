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Oportunidade

Vila Velha abre seleção para médicos com salários de até R$ 14 mil

Além dos cargos médicos, o edital contempla ainda vaga para musicoterapeuta em cadastro de reserva; inscrições vão até o próximo dia 16
Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

08 abr 2026 às 18:53

Publicado em 08 de Abril de 2026 às 18:53

Prefeitura de Vila Velha
Sede da Prefeitura de Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
Prefeitura de Vila Velha abriu um processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais da saúde, com salários que podem chegar a R$ 14,2 mil. As inscrições seguem abertas até a próxima quinta-feira (16), exclusivamente pelo site oficial do município (vilavelha.es.gov.br/concursos).
O edital, conduzido pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), prevê tanto o preenchimento de vagas imediatas quanto a formação de cadastro de reserva para diversas especialidades médicas.
Para participar, os candidatos precisam atender a uma série de exigências legais e profissionais. Entre os principais requisitos estão: ser brasileiro ou estrangeiro com visto regular; estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (no caso dos homens), ter idade mínima de 18 anos; possuir formação compatível com o cargo; estar apto física e mentalmente para a função e apresentar certidão negativa de antecedentes criminais.

Arquivos & Anexos

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SEMSA N.º 001/2026

Inscrições são online e seguem até a próxima quinta-feira (16) para médicos e outras áreas
Tamanho do arquivo: 605kb
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Vagas imediatas

O processo seletivo oferece oportunidades com contratação imediata para médicos especialistas. Os salários variam entre R$ 8.142,54 e R$ 9.142,54, a depender da função.
As vagas são para:
    • Médico endocrinologista – R$ 8.142,54;
    • Médico endocrinologista infantil – R$ 8.142,54;
    • Médico ginecologista obstetra – R$ 9.142,54;
    • Médico geriatra – R$ 8.142,54;
    • Médico gastroenterologista adulto – R$ 8.142,54;
    • Médico gastroenterologista infantil – R$ 8.142,54.

Cadastro de reserva

Para formação de cadastro de reserva, o destaque é o cargo de médico clínico geral, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração que pode chegar a R$ 14.210,89 — o maior valor previsto no edital.
Também há cadastro para diversas especialidades, como cardiologia, endocrinologia (adulto e infantil), ginecologia, pediatria (incluindo profissionais com experiência em neonatologia), psiquiatria (adulto e infantil), geriatria e gastroenterologia.
Além dos cargos médicos, o edital contempla ainda vaga para musicoterapeuta em cadastro de reserva, com carga horária de 30 horas semanais e salário de R$ 4.043,71.

Como será a seleção

processo seletivo será dividido em três etapas: inscrição on-line, envio de documentação por meio eletrônico e escolha de vagas com formalização do contrato.
A classificação dos candidatos será feita com base na análise de títulos e experiência profissional, podendo atingir até 100 pontos.
As contratações terão caráter temporário, com duração inicial de até 12 meses, podendo ser prorrogadas conforme a necessidade da administração municipal.
O edital também prevê políticas de inclusão, com reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência e 30% para candidatos negros, conforme legislação municipal.
Serviço
Processo seletivo para a área de saúde – Vila Velha
    • Inscrições: até 16 de abril;
    • Sitewww.vilavelha.es.gov.br/concursos;
    • Taxa de inscrição: não há cobrança;
    • Modalidade: contratação temporária e formação de cadastro de reserva.

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