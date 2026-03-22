Oportunidades

Prefeituras, MPES e universidades: 10 mil vagas abertas em concursos no país

Seleções oferecem oportunidades imediatas e cadastro de reserva para diferentes níveis de escolaridade; confira a lista

Publicado em 22 de março de 2026 às 16:04

Ao menos 109 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país, com 10.123 vagas para contratação imediata e formação de cadastro de reserva. As oportunidades contemplam candidatos de níveis médio, técnico e superior, com salários que podem chegar a R$ 35 mil, dependendo do cargo.

As inscrições para o concurso do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) estão abertas até o dia 9 de abril e devem ser feitas pelo site da banca organizadora (conhecimento.fgv.br). São oferecidas 60 vagas para candidatos de níveis médio e superior, com remuneração que pode chegar a R$ 10.453,81. Confira as vagas disponíveis.

Também está aberto o edital do concurso da Prefeitura de Barra de São Francisco. Ao todo, são 52 oportunidades nas áreas de fisioterapia, odontologia, medicina, psicologia e enfermagem, além de funções como motorista de ambulância e transporte escolar. As inscrições seguem até 6 de abril, às 23h59, pelo site www.ibade.org.br. Confira o edital completo.

Em Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) está com concurso aberto para preencher 380 vagas, além de formar cadastro de reserva para o cargo de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde, de nível superior. Há oportunidades em diferentes municípios do Estado. A remuneração inicial é de R$ 4.287,02, composta por vencimento básico e Gratificação por Atividades de Gestão da Saúde (Gages). As inscrições seguem até 2 de abril. Veja o edital completo.

No Sul, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ-RS) anunciou concurso para 247 vagas destinadas à outorga de delegações de serviços notariais e de registro. As inscrições vão até 14 de abril, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora. A taxa é de R$ 610.

Para ingresso por provimento, é exigido diploma de curso superior em Direito e comprovação de, no mínimo, 10 anos de exercício em serviço notarial ou de registro. Já para ingresso por remoção, podem concorrer titulares de delegações no Rio Grande do Sul com mais de dois anos de exercício na atividade. Confira o edital completo.

No Centro-Oeste, a Polícia Judiciária Civil do Mato Grosso abre, na próxima quarta-feira (25), processo seletivo simplificado com 18 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, para cargos de nível superior. As oportunidades são para psicólogo (9) e assistente social (9), com remuneração de R$ 8.269,16. As inscrições serão feitas exclusivamente pelo site seletivo.seplag.mt.gov.br, de quarta-feira (25) a 1º de abril, sem cobrança de taxa. Acesse o edital completo.

Já no Nordeste, a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) oferece 200 vagas para níveis médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 2.924,39 a R$ 7.445,86. As inscrições vão até a próxima terça-feira (31), exclusivamente pela internet, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), organizador do certame. As vagas são distribuídas entre fiscal estadual agropecuário (defesa sanitária animal, vegetal e inspeção de produtos de origem animal) e técnico em fiscalização agropecuária. Confira o edital completo.

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