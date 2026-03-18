Cariacica vai abrir 104 vagas em cursos gratuitos de qualificação

Publicado em 18 de março de 2026 às 15:31
A Prefeitura de Cariacica vai abrir 104 vagas gratuitas para cursos de qualificação profissional nas áreas de tecnologia, informática e indústria. As capacitações fazem parte do projeto CariaciCapacita, voltado à formação de moradores para o mercado de trabalho.
As aulas serão realizadas em unidades móveis instaladas em praças da cidade, com o objetivo de facilitar o acesso da população aos cursos e ampliar as oportunidades de geração de renda. A iniciativa é desenvolvida em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).
Entre as opções disponíveis estão cursos de costura industrial, modelagem e informática, incluindo formações voltadas ao uso de ferramentas do pacote Office, como Word, Excel e PowerPoint.
De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, o objetivo é levar qualificação acessível para que mais moradores tenham condições de conquistar uma vaga no mercado de trabalho ou até iniciar um novo negócio.
As informações sobre prazos e locais de inscrição devem ser divulgadas nos próximos dias pela prefeitura.
Técnicas de Costura Industrial em Tecido Plano
Modelagem
Informática Avançada – Aplicativos de Escritório
Criando Apresentações Profissionais com PowerPoint
Planilhas Produtivas com Excel
Desvendando o Microsoft Word
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