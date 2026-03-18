Veja as oportunidades

Cariacica vai abrir 104 vagas em cursos gratuitos de qualificação

Capacitações serão realizadas em unidades móveis que vão circular por bairros da cidade, em parceria com o Senai

Publicado em 18 de março de 2026 às 15:31

Moradores de Cariacica poderão fazer curso gratuito de informática Crédito: Freepik

A Prefeitura de Cariacica vai abrir 104 vagas gratuitas para cursos de qualificação profissional nas áreas de tecnologia, informática e indústria. As capacitações fazem parte do projeto CariaciCapacita, voltado à formação de moradores para o mercado de trabalho.

As aulas serão realizadas em unidades móveis instaladas em praças da cidade, com o objetivo de facilitar o acesso da população aos cursos e ampliar as oportunidades de geração de renda. A iniciativa é desenvolvida em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Entre as opções disponíveis estão cursos de costura industrial, modelagem e informática, incluindo formações voltadas ao uso de ferramentas do pacote Office, como Word, Excel e PowerPoint.

De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, o objetivo é levar qualificação acessível para que mais moradores tenham condições de conquistar uma vaga no mercado de trabalho ou até iniciar um novo negócio.

As informações sobre prazos e locais de inscrição devem ser divulgadas nos próximos dias pela prefeitura.

Oportunidades disponíveis

Técnicas de Costura Industrial em Tecido Plano

Local : Unidade Móvel – Praça de Castelo Branco;

: Unidade Móvel – Praça de Castelo Branco; Período : 7 de abril a 19 de maio

: 7 de abril a 19 de maio Horário : 13h às 17h;

: 13h às 17h; Vagas: 20.

Modelagem

Local : Unidade Móvel – Praça de Castelo Branco;

: Unidade Móvel – Praça de Castelo Branco; Período : 7 de abril a 12 de maio

: 7 de abril a 12 de maio Horário : 18h às 22h;

: 18h às 22h; Vagas: 20.

Informática Avançada – Aplicativos de Escritório

Local : Unidade Móvel – Praça da Bíblia;

: Unidade Móvel – Praça da Bíblia; Período : 24 de março a 20 de abril

: 24 de março a 20 de abril Horário : 18h às 22h;

: 18h às 22h; Vagas: 16.

Criando Apresentações Profissionais com PowerPoint

Local : Unidade Móvel – Praça da Bíblia;

: Unidade Móvel – Praça da Bíblia; Período : 24 a 30 de março;

: 24 a 30 de março; Horário : 13h às 17h;

: 13h às 17h; Vagas: 16.

Planilhas Produtivas com Excel

Local : Unidade Móvel – Praça da Bíblia;

: Unidade Móvel – Praça da Bíblia; Período : 31 de março a 6 de abril;

: 31 de março a 6 de abril; Horário : 13h às 17h;

: 13h às 17h; Vagas: 16.

Desvendando o Microsoft Word

Local : Unidade Móvel – Praça da Bíblia;

: Unidade Móvel – Praça da Bíblia; Período : 7 a 10 de abril;

: 7 a 10 de abril; Horário : 13h às 17h;

: 13h às 17h; Vagas: 16.

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