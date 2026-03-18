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Cariacica vai abrir 104 vagas em cursos gratuitos de qualificação

Cariacica vai abrir 104 vagas em cursos gratuitos de qualificação

Capacitações serão realizadas em unidades móveis que vão circular por bairros da cidade, em parceria com o Senai

Nicoly Reis

Estagiária / [email protected]

Publicado em 18 de março de 2026 às 15:31

Aula gratuita on-line de curso de qualificação profissional
Moradores de Cariacica poderão fazer curso gratuito de informática Crédito: Freepik

Prefeitura de Cariacica vai abrir 104 vagas gratuitas para cursos de qualificação profissional nas áreas de tecnologia, informática e indústria. As capacitações fazem parte do projeto CariaciCapacita, voltado à formação de moradores para o mercado de trabalho.

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As aulas serão realizadas em unidades móveis instaladas em praças da cidade, com o objetivo de facilitar o acesso da população aos cursos e ampliar as oportunidades de geração de renda. A iniciativa é desenvolvida em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Entre as opções disponíveis estão cursos de costura industrial, modelagem e informática, incluindo formações voltadas ao uso de ferramentas do pacote Office, como Word, Excel e PowerPoint.

De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, o objetivo é levar qualificação acessível para que mais moradores tenham condições de conquistar uma vaga no mercado de trabalho ou até iniciar um novo negócio.

As informações sobre prazos e locais de inscrição devem ser divulgadas nos próximos dias pela prefeitura.

Oportunidades disponíveis

Técnicas de Costura Industrial em Tecido Plano

  • Local: Unidade Móvel – Praça de Castelo Branco;
  • Período: 7 de abril a 19 de maio
  • Horário: 13h às 17h;
  • Vagas: 20.

Modelagem

  • Local: Unidade Móvel – Praça de Castelo Branco;
  • Período: 7 de abril a 12 de maio
  • Horário: 18h às 22h;
  • Vagas: 20.

Informática Avançada – Aplicativos de Escritório

  • Local: Unidade Móvel – Praça da Bíblia;
  • Período: 24 de março a 20 de abril
  • Horário: 18h às 22h;
  • Vagas: 16.

Criando Apresentações Profissionais com PowerPoint

  • Local: Unidade Móvel – Praça da Bíblia;
  • Período: 24 a 30 de março;
  • Horário: 13h às 17h;
  • Vagas: 16.

Planilhas Produtivas com Excel

  • Local: Unidade Móvel – Praça da Bíblia;
  • Período: 31 de março a 6 de abril;
  • Horário: 13h às 17h;
  • Vagas: 16.

Desvendando o Microsoft Word

  • Local: Unidade Móvel – Praça da Bíblia;
  • Período: 7 a 10 de abril;
  • Horário: 13h às 17h;
  • Vagas: 16.

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