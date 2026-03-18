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ES tem mais de 300 vagas abertas em concursos e seleções; veja lista

Há oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade, com salários que podem chegar a mais de R$ 10 mil

Publicado em 18 de março de 2026 às 07:47

Pelo menos 14 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo, com vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. Ao todo, são mais de 300 oportunidades para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários que podem chegar a R$ 10.453,81.

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) lançou edital para a seleção de novos servidores. São oferecidas 60 vagas para candidatos de níveis médio e superior, com remuneração que pode chegar a R$ 10.453,81. As inscrições estão abertas até o dia 9 de abril e devem ser feitas pelo site da banca organizadora (conhecimento.fgv.br). Confira as vagas disponíveis.

A Prefeitura de Aracruz está ofertando 86 oportunidades em concurso Crédito: Divulgação / Prefeitura de Aracruz

Além disso, as inscrições para o concurso da Prefeitura de Aracruz estão abertas até domingo (22). A jornada de trabalho varia entre 20 e 40 horas semanais, com remuneração de R$ 1.600,10 a R$ 6.226,09, conforme o cargo, podendo haver adicionais, gratificações e benefícios específicos.

São ofertadas 86 vagas em diversas áreas, como auxiliar de saúde bucal, técnico agrícola, assistente social, contador e arteterapeuta. As inscrições devem ser realizadas pelo site www.idcap.org.br. Confira o edital completo.

Também está aberto o edital do concurso da Prefeitura de Barra de São Francisco. Ao todo, são 52 oportunidades nas áreas de fisioterapia, odontologia, medicina, psicologia e enfermagem, além de funções como motorista de ambulância e transporte escolar. As inscrições seguem até 6 de abril, às 23h59, pelo site www.ibade.org.br. Confira o edital completo.

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