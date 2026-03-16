Mercado de trabalho

ES tem mais de 5 mil vagas de emprego abertas; veja oportunidades

Há chances para níveis fundamental, médio, técnico e superior, além de vagas de estágio; veja onde se candidatar

Publicado em 16 de março de 2026 às 15:54

Há oportunidades para eletricistas nas agências do Sine Crédito: Freepik

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 5.965 vagas de emprego e estágio disponíveis. Os interessados devem procurar as unidades de atendimento levando documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Nesta segunda-feira (16), há postos em áreas como indústria, supermercados, comércio e construção civil, entre outros setores.

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.

Vagas: 782. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadoria, auxiliar de limpeza, balconista, auxiliar de cozinha, atendente de telemarketing, eletrotécnico, costureira em geral, garçom, gerente de recursos humanos, entre outras chances. Veja as vagas.

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: os interessados podem se candidatar presencialmente ou pela internet. O atendimento presencial ocorre na sede da Agência do Trabalhador, no Centro Administrativo Municipal, na Avenida Alice Coutinho, nº 109, bairro Vera Cruz, das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. Já pela internet, é necessário preencher este formulário e enviá-lo para o e-mail [email protected], informando no campo assunto o código da vaga e a função desejada.

Vagas: 1.034. Entre as vagas estão serralheiro, assistente administrativo, motorista, faturista, assistente de TI, analista de processo, mecânico, atendente de chat, auxiliar administrativo, eletricista, atendente de relacionamento e bombeiro hidráulico, por exemplo. Além disso, também há oportunidades disponíveis para estágio em nível superior e médio. Veja as vagas.



Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 969. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de motorista, atendente balconista, auxiliar de estoque, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, churrasqueiro, confeiteiro, técnico de analista de qualidade, vendedor interno, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 686. Há oportunidades para técnico de enfermagem, subgerente de loja (operações comerciais), ajudante de padeiro, auxiliar administrativo, balconista, auxiliar de saúde bucal, lavador de automóveis, motorista entregador, vendedor interno e outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas.

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h.

Vagas: 1.054. Há oportunidades para técnico em manutenção de balanças, pizzaiolo, operador de caixa, operador financeiro, merendeiro, laboratorista de concreto, fonoaudiólogo, empregada doméstica, embalador, cozinheiro geral, auxiliar técnico de mecânica, auxiliar de dentista, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Rua Costa Pereira, 90.

Vagas: 164. Há oportunidades para resinador, alimentador de linha de produção, auxiliar de almoxarifado, costureira, eletricista de automóveis, escrevente, operador de empilhadeira, perfumista, vendedor de motos, entre outros postos. Veja as vagas.

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria, 795, bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 238. Há oportunidades para supervisor operacional, soldador, mergulhador, auxiliar de linha de produção, encanador industrial, hidrojatista, mecânico, ajudante de confeitaria, auxiliar de limpeza e outras chances. Veja as vagas.

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 74. Há oportunidades para pintor industrial, assistente administrativo, eletricista de veículos pesados, motorista entregador, conferente, vendedor externo, estagiário de engenharia civil, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de São Mateus

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 312. Há oportunidades para vendedor externo, repositor, serralheiro, recepcionista, embalador, pedreiro, operador de máquinas, motorista de caminhão, cozinheiro, caseiro, estoquista, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine Barra de São Francisco

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.

Vagas: 47. Há oportunidades para vendedor, açougueiro, auxiliar de limpeza, chefe de repositor, ajudante de entregas, auxiliar de resinador, operador de caixa, auxiliar de produção, entre outras vagas. Veja as vagas.

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Carlos Lindenberg, esquina com a Rua Desembargador Josias Soares, Casa do Cidadão, 19 – Centro, Anchieta-ES.

Vagas: 75. Há oportunidades para garçom, auxiliar de cozinha camareira, ajudante de obras, zelador, mecânico montador, pintor, caldeireiro, auxiliar de caldeira, técnico em segurança do trabalho, polidor de metais, serralheiro, eletricista de veículos, supervisor de unidade de academia, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Colatina

Como se candidatar: o atendimento é online e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected].

Vagas: 100. Há oportunidades para agente funerário, ajudante de obras, analista contábil, costureira de máquinas industriais, pedreiro, vendedor interno, representante comercial, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Nova Venécia

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.

Vagas: 155. Há oportunidades para trabalhador rural, supervisor comercial, vendedor, pedreiro, lavador de veículos, encarregado de obras, costureira de máquinas industriais, auxiliar de limpeza, analista fiscal, ajudante de obras, abastecedor de linha de produção, entre outras chances. Veja as vagas.

Agência do Trabalhador de Marataízes

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel, nº 1489, Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 275. Há oportunidades para agente de pátio, assistente de vendas, banhista de animais, borracheiro, carpinteiro, consultor de vendas, fiscal de loja, gerente comercial, operador de máquina agrícola, pedreiro de edificações, atendente de lojas e mercados, entre outras oportunidades. Veja vagas.

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