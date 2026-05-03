Corpo de homem é encontrado boiando em rio de Castelo

O corpo de um homem foi encontrado boiando no rio, na tarde de sábado (2), na altura do bairro Cava Roxa, no município de Castelo, no Sul do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, um homem disse que encontrou o corpo já em estado de decomposição. Os Bombeiros e a Polícia Científica foram acionados.
O caso, segundo a Polícia Civil, será encaminhado para a Delegacia de Polícia de Castelo, que aguardará o resultado dos exames. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim, onde passará pelo processo de necropsia para identificar a causa da morte. Depois, será liberado para os familiares.