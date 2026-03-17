Shopping em Cariacica abre mais de 200 vagas em lojas e restaurantes

Publicado em 17 de março de 2026 às 16:03
Mais de 200 vagas de emprego estão abertas no Shopping Moxuara, em Cariacica, distribuídas em mais de 40 lojas e operações. As oportunidades abrangem áreas como vendas, atendimento, caixa, alimentação e funções operacionais, com chances para profissionais com ou sem experiência. Há vagas imediatas e também temporárias, e os processos seletivos são conduzidos diretamente pelas empresas instaladas no empreendimento.
A oferta de empregos acompanha a expansão do shopping, com a chegada de novas marcas e a ampliação de operações já existentes. Entre as lojas com vagas abertas estão Oficina Gotrix, Cia do Terno, Kalunga, Riachuelo, Chilli Beans e Sipolatti.
Além disso, o centro de compras se prepara para receber novas operações, o que deve ampliar o número de oportunidades. Entre as novidades previstas estão o restaurante Mahai — que terá sua primeira unidade em Cariacica —, além de marcas como Move On, Florenzza, Paraíso Biju, Farinella, Localiza, Joca, Cafecito e Ortobom.
Segundo a gerente de Marketing do Shopping Moxuara, Tássia de Carvalho, a expansão reforça o papel do empreendimento na geração de empregos na região e no fortalecimento da economia local, ao conectar empresas e candidatos.
As vagas são atualizadas regularmente e podem variar conforme a demanda de cada loja. As oportunidades também podem ser divulgadas por canais próprios dos estabelecimentos. Com isso, é recomendável que os candidatos acompanhem as redes sociais e os canais das lojas para ficar informado sobre as vagas abertas.
Serviço
Vagas de emprego – Shopping Moxuara
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