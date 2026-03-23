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Cariacica abre 250 vagas de estágio em escolas e creches municipais

Cariacica abre 250 vagas de estágio em escolas e creches municipais

Oportunidades são destinadas a estudantes de nível superior matriculados em cursos de licenciatura, com bolsa de R$ 1,2 mil e carga de 5 horas diárias

Nicoly Sales

Radar/Pauta / [email protected]

Publicado em 23 de março de 2026 às 17:04

Professor, creche, educação infantil
Há vagas para atendimento a crianças de 1 a 3 anos que necessitam de profissional de apoio Crédito: Freepik

Prefeitura de Cariacica está com cadastro aberto para o preenchimento de 250 vagas de estágio na rede municipal de ensino. As oportunidades são destinadas a estudantes de nível superior matriculados em cursos de licenciatura.

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Há vagas para as áreas de Pedagogia, Educação Física, Letras, Matemática, História, Geografia, Arte e Ciências Biológicas. Os estagiários selecionados terão carga horária de cinco horas diárias e receberão bolsa-auxílio de R$ 1.200, além de vale-transporte.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Seme), a atuação será voltada ao suporte direto a alunos da Educação Especial, público-alvo da iniciativa, além do atendimento a crianças de 1 a 3 anos que necessitam de profissional de apoio.

Para participar, é necessário estar regularmente matriculado em curso de licenciatura na área correspondente à vaga pretendida. No momento da inscrição, o candidato deverá apresentar declaração de escolaridade (comprovante de matrícula), documento de identidade (RG), currículo atualizado com contatos de telefone e e-mail e comprovante de residência.

O cadastro pode ser realizado por meio do site da prefeitura: processoseletivo.cariacica.es.gov.br/selecao

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