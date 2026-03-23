Oportunidades

Em busca de emprego? ES tem mais de 6 mil vagas abertas nesta segunda (23)

Há chances para profissionais com níveis fundamental, médio, técnico e superior, além de vagas de estágio; veja lista por cidade

Gabriela Maia Estagiária / [email protected]

Publicado em 23 de março de 2026 às 09:16

Há oportunidade para trabalhar em supermercados em funções como operador de caixa, atendente de padaria, repositor e outras chances Crédito: Freepik

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 6.174 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (23). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.

Vagas: 601. Há oportunidades para pedreiro, eletricista, carpinteiro, fiscal de loja, soldador, técnico mecânico, gerente de logística, engenheiro civil, ajudante de obras, assistente de vendas, entre outras chances. Veja as vagas.

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar o processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 1276. Há oportunidades para auxiliar de serviços gerais, vendedora, auxiliar administrativo, atendente de relacionamento, operador de caixa, auxiliar de cozinha, conferente, carpinteiro, entre outros postos. Veja as vagas.

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer à agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1134. Há oportunidades para cozinheiro, churrasqueiro, motorista de caminhão, auxiliar de armazenamento, balconista, vendedor interno, tratorista, repositor de mercadorias, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 525. Há oportunidades para fiscal de caixa, encarregado administrativo, cozinheiro geral, balconista, auxiliar de cozinha, motorista auxiliar, pedreiro, operador financeiro, vendedor e outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas.

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h.

Vagas: 1104. Há oportunidades para promotor de vendas, pedreiro, operador de caixa, merendeiro, laboratorista de concreto, encanador, conferente de logística, carpinteiro, bombeiro hidráulico, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 188. Há oportunidades para costureira, auxiliar de mecânico, gerente de loja, atendente de padaria, auxiliar administrativo, atendente de balcão, manicure e pedicure, montador de móveis, entre outros postos. Veja as vagas.

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria, 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 272. Há oportunidades para ajudante de obras, auxiliar de limpeza, operador de máquinas, pedreiro, pintor, soldador, técnico em edificações, motorista de retroescavadeira e outras chances. Veja as vagas.

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 80. Há oportunidades para administrativo financeiro, conferente, cuidador de idoso, vendedor externo, telemarketing, operador de caixa, representante comercial, auxiliar de logística, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de São Mateus

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 312. Há oportunidades para vendedor externo, tratorista, pedreiro, operador de máquinas, farmacêutico, embalador, carpinteiro, costureiro, balconista de frios, ajudante florestal, ajudante de obras, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Barra de São Francisco

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.

Vagas: 47. Há oportunidades para vendedor, cozinheiro, açougueiro, operador de caixa, repositor de mercadoria, operador de ponte rolante, auxiliar de limpeza, ajudante de produção, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Carlos Lindemberg, esquina com a rua Desembargador Josias Soares, Casa do Cidadão, 19 – Centro, Anchieta-ES.

Vagas: 81. Há oportunidades para ajudante de obra, porteiro, almoxarife, técnico em eletricista, professor de musculação, assistente administrativo, pintor industrial, agente comercial, entre outras chances. Veja as vagas

Sine de Colatina

Como se candidatar: o atendimento é online e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected].

Vagas: 151. Há oportunidades para vendedor interno, trabalhador rural, pedreiro, motorista de caminhão, lavador de veículos, encarregado de obras, auxiliar de limpeza, costureira, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Nova Venécia

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.

Vagas: 154. Há oportunidades para vendedor, servente de obras, mecânico, cozinheira, cortador de pedras, consultor de RH, ajudante de motorista, açougueiro, atendente, entre outras chances. Veja as vagas.

Agência do Trabalhador de Marataízes

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel, nº 1489, Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 249. Há oportunidades para servente de obras, técnico químico, operador de caixa, operador de máquina agrícola, estoquista, estivador, agente de pátio, assistente de vendas, entre outras chances. Veja as vagas.

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