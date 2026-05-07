Parque Cultural Casa do Governador terá oficinas de arte nos domingos de maio

O Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, realizará, durante o mês de maio, oficinas gratuitas voltadas a crianças, jovens e adultos por meio do projeto "Diálogos Socioambientais", da Escola Viva de Artes (EVA). Os encontros ocorrem aos domingos e exploram cartonagem, pintura e escultura, além de uma roda de conversa voltada à arte-educadores.
Para garantir a vaga nas oficinas, é necessário chegar com antecedência e realizar a inscrição prévia no local da atividade, com exceção da roda de conversa do dia 24. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de chegada, uma hora antes do início de cada encontro. Além disso, menores de 16 anos devem estar acompanhados por um responsável.
O primeiro encontro é no próximo domingo (10), a partir das 10h30, mediada pela educadora Julia Garcia e inspirada na obra "Voar Doce Lar", dos artistas Rick Rodrigues e Luccas Martins. A atividade propõe a criação de pássaros em papelão e papel paraná encontrados no Parque, com base nas espécies apresentadas no "Guia de Aves da Mata de Caetés".
No domingo seguinte, dia 17, às 10h30, os educadores Gabriel Figueiredo e Mariana de Souza conduzem a oficina “Cinéticas orgânicas", onde os participantes esboçam suas ideias no papel, planejam estruturas e percorrem o Parque para coletar galhos e materiais naturais que darão forma às obras.
O calendário continua no dia 24, domingo, mais cedo, às 10h. O educador Valentim Faria coordena uma roda de conversa do grupo de pesquisa da EVA, e o ponto de partida é o texto “Sobre ser professor-artista-etc e vice-versa, ou como construir escolas de arte”, de Mônica Hoff Gonçalves. Excepcionalmente nessa atividade, as inscrições serão feitas por meio de um formulário eletrônico exclusivo, a ser disponibilizado nas redes sociais do Parque.
O ciclo encerra no dia 31, às 10h30, com a oficina “Erguendo com a terra: estruturas vivas baseadas em ‘Sutilezas do Tempo’”. Os educadores Henrique Nascimento e Mariana de Souza propõem a construção de pequenas casas em pau a pique, utilizando barro e palitos de madeira.
Programação
10 de maio (domingo), às 10h30 — Pássaros em Revoada: oficina criativa de cartonagem e pintura de pássaros catalogados no Parque. Vagas: 20. Classificação etária: a partir de 5 anos.
17 de maio (domingo), às 10h30 — Cinéticas orgânicas: da coleta à forma, criando esculturas interativas a partir da natureza. Vagas: 15. Classificação etária: livre.
24 de maio (domingo), às 10h — Roda de conversa do grupo de pesquisa da EVA. Vagas: 20. Classificação etária: a partir de 15 anos. Inscrições na semana do evento.
31 de maio (domingo), às 10h30 — Erguendo com a terra: estruturas vivas baseadas em “Sutilezas do Tempo”. Vagas: 15. Classificação etária: a partir de 15 anos.