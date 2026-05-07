Parque Cultural Casa do Governador terá oficinas de arte nos domingos de maio

O Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, realizará, durante o mês de maio, oficinas gratuitas voltadas a crianças, jovens e adultos por meio do projeto "Diálogos Socioambientais", da Escola Viva de Artes (EVA). Os encontros ocorrem aos domingos e exploram cartonagem, pintura e escultura, além de uma roda de conversa voltada à arte-educadores.





Para garantir a vaga nas oficinas, é necessário chegar com antecedência e realizar a inscrição prévia no local da atividade, com exceção da roda de conversa do dia 24. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de chegada, uma hora antes do início de cada encontro. Além disso, menores de 16 anos devem estar acompanhados por um responsável.





O primeiro encontro é no próximo domingo (10), a partir das 10h30, mediada pela educadora Julia Garcia e inspirada na obra "Voar Doce Lar", dos artistas Rick Rodrigues e Luccas Martins. A atividade propõe a criação de pássaros em papelão e papel paraná encontrados no Parque, com base nas espécies apresentadas no "Guia de Aves da Mata de Caetés".