Seminário no Museu do Negro terá apresentações de dança, exposição e debates

O Museu Capixaba do Negro (Mucane), no Centro de Vitória, recebe nesta quinta (7), sexta (8) e sábado (9) o Seminário Trabalho na Cultura 2026, evento que une reflexão e prática ao promover debates, apresentação de pesquisas e uma programação cultural gratuita com artistas capixabas de diferentes linguagens.





Com o tema “Trabalho, territórios, políticas públicas em disputa”, o seminário reúne pesquisadores, estudantes e trabalhadores da cultura de várias partes do país para discutir os desafios e conquistas do setor cultural. A participação é aberta ao público e não exige inscrição.





Programação cultural diversa e gratuita





A abertura cultural acontece na quinta-feira (7), às 18h, com a performance “Abre Caminhos”, reunindo Giovanna de Oliveira, Bruna Leite e Jadson Titânio. O trio mistura música, dança e teatro em uma proposta que dialoga com ancestralidade e expressão contemporânea.





Ainda na quinta, o público poderá visitar a exposição “Cacto Mulher Transexual: Territórios de Si e Corpo-cacto que resiste em Arte de mulher trans”, da artista visual Cláudile Sabino. A mostra propõe reflexões sobre corpo, identidade e resistência, utilizando linguagens como fotografia, performance e instalação.





Na sexta-feira (8), também às 18h, a poesia falada ganha destaque com a apresentação de slam da multiartista Adrielly, que acumula experiências como educadora social, MC e poeta premiada em competições nacionais.





Já no sábado (9), a programação começa cedo, às 9h, com o show de Let’s, artista reconhecido na cena capixaba por sua sonoridade que transita pelo afro groove e por trabalhos que conectam arte, educação e ancestralidade, com foco nas vivências da população LGBTQIAPN+.





Além das apresentações artísticas, o seminário propõe discussões aprofundadas sobre o setor cultural. Um dos destaques é o debate sobre a construção do Estatuto do Trabalhador da Cultura, das Artes e Eventos, que busca regulamentar e proteger as atividades profissionais na área.