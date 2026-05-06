Primeira livraria de praia do ES lança clube de leitura em Iriri

Entre o barulho das ondas e o vai e vem de turistas em Iriri, uma livraria de frente para o mar aposta em um convite incomum: desacelerar para ler junto. A Lúcia Livraria inaugura, no dia 11 de maio, o Clube do Conto, projeto que propõe encontros mensais com leitura em voz alta e conversa aberta.





A estreia acontece a partir das 18h e traz uma dinâmica pouco convencional. Diferente dos clubes de leitura tradicionais, não é preciso chegar com o texto lido. O conto é apresentado ali mesmo, em voz alta, com a participação de todos. Só depois a conversa começa.





A ideia surge da experiência da idealizadora da livraria, a publicitária Elisa Quadros, que há mais de 15 anos frequenta e organiza clubes desse tipo. Segundo ela, a dificuldade em terminar leituras antes dos encontros costuma afastar participantes. “Com o conto, é possível ler em voz alta, porque as narrativas são mais curtas, e todos conseguem participar”, explica.





Para a sessão inaugural, a escolha é um clássico da literatura latino-americana: Casa tomada, do escritor argentino Julio Cortázar. Publicado em 1946, a história é sobre o que não conseguimos nomear, com múltiplas interpretações.





A proposta é que o Clube do Conto aconteça mensalmente, sempre na segunda semana do mês, às segundas-feiras. A depender do engajamento do público, a programação pode se expandir para outros formatos, como clubes de romance.