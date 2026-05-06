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Novidade

Primeira livraria de praia do ES lança clube de leitura em Iriri

Iniciativa aposta na leitura como encontro e experiência com vista para o mar
Julia Galter

Julia Galter

Publicado em 06 de Maio de 2026 às 09:41

Sem precisar chegar com os textos já lidos, proposta aproxima leitores uns dos outros e é uma experiência nada convencional
Sem precisar chegar com os textos já lidos, proposta aproxima leitores uns dos outros Geraldo Queiroz

Entre o barulho das ondas e o vai e vem de turistas em Iriri, uma livraria de frente para o mar aposta em um convite incomum: desacelerar para ler junto. A Lúcia Livraria inaugura, no dia 11 de maio, o Clube do Conto, projeto que propõe encontros mensais com leitura em voz alta e conversa aberta.


A estreia acontece a partir das 18h e traz uma dinâmica pouco convencional. Diferente dos clubes de leitura tradicionais, não é preciso chegar com o texto lido. O conto é apresentado ali mesmo, em voz alta, com a participação de todos. Só depois a conversa começa.


A ideia surge da experiência da idealizadora da livraria, a publicitária Elisa Quadros, que há mais de 15 anos frequenta e organiza clubes desse tipo. Segundo ela, a dificuldade em terminar leituras antes dos encontros costuma afastar participantes. “Com o conto, é possível ler em voz alta, porque as narrativas são mais curtas, e todos conseguem participar”, explica.


Para a sessão inaugural, a escolha é um clássico da literatura latino-americana: Casa tomada, do escritor argentino Julio Cortázar. Publicado em 1946, a história é sobre o que não conseguimos nomear, com múltiplas interpretações.


A proposta é que o Clube do Conto aconteça mensalmente, sempre na segunda semana do mês, às segundas-feiras. A depender do engajamento do público, a programação pode se expandir para outros formatos, como clubes de romance.

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Sobre a livraria em frente ao mar

Lúcia Livraria, em Iriri
Lúcia Livraria, em Iriri Suellen Suzano

Inaugurada em dezembro de 2025, a Lúcia Livraria já nasceu com a proposta de ser mais do que um ponto de venda. Criada como um espaço de convivência, com curadoria afetiva e programação cultural, a livraria leva o nome da mãe da idealizadora e aposta na permanência como experiência.


Para Elisa, “esse espaço foi pensado para que as pessoas fiquem. O clube é mais uma razão para voltarem. Em Iriri, esse movimento tem cheiro de café e vista para o mar”, resumiu.

Sessão inaugural do Clube do Conto

Dia 11 de maio, às 18h

Lúcia Livraria, em Iriri

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