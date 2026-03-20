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Mutirão vai oferecer 1.400 vagas de emprego em terminal de Cariacica

Mutirão vai oferecer 1.400 vagas de emprego em terminal de Cariacica

Ação vai reunir seis empresas no Terminal de Jardim América, na próxima terça-feira (24), e inclui oportunidades para PCDs e estágios para estudantes

Nicoly Reis

Estagiária / [email protected]

Publicado em 20 de março de 2026 às 16:27

Terminal do Transcol em Jardim América, Cariacica
O mutirão será realizada na próxima terça-feira (24), no Terminal Jardim América  Crédito: Secom/ES

Quem busca uma colocação no mercado de trabalho terá nova oportunidade na próxima terça-feira (24), em Cariacica. A prefeitura promove um mutirão de emprego no Terminal de Jardim América, com a oferta de 1,4 mil vagas em diferentes áreas.

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O atendimento será realizado das 8h às 13h, por ordem de chegada e restrito aos candidatos que já estiverem no interior do terminal. Ao todo, seis empresas participam da ação, com processos seletivos realizados no próprio local.

Entre as vagas disponíveis, 235 são destinadas a pessoas com deficiência (PCDs). Também há oportunidades de estágio voltadas a estudantes do ensino médio e ensino superior, ampliando o acesso de jovens ao mercado de trabalho.

As vagas contemplam setores como supermercados, logística, comércio, transporte e indústria, refletindo a diversidade de demandas das empresas participantes.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Cariacica, Sandro Heleno Gomes, a iniciativa tem como objetivo aproximar empregadores e trabalhadores de forma direta. Segundo ele, a ação busca facilitar o acesso ao emprego e contribuir para o aquecimento da economia local.

A recomendação é que os candidatos levem os documentos pessoais e currículo atualizado.

Serviço
Mutirão de Emprego

  • Data: terça-feira (24);
  • Horário: das 8h às 13h;
  • Local: Terminal de Jardim América.

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