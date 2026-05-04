Suspeitos de furto uma propriedade rural em Pinheiros são presos

Três homens foram presos por envolvimento no furto a uma propriedade rural em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, no dia 27 de abril deste ano. As prisões ocorreram ao longo de quatro dias.
Na quinta-feira (30), um jovem de 18 anos foi localizado com eletrodomésticos levados da fazenda. Na sexta (1), outro suspeito, de 19 anos, foi preso em São Mateus com uma pistola e munições. No sábado (2) , a polícia recuperou o veículo das vítimas, uma Fiat Toro, em Vila Valério. Já nesta segunda (4), o terceiro suspeito, de 24 anos, foi encontrado na casa de familiares no centro de Boa Esperança. Contra ele, já havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.
Segundo a Polícia Civil, a ação contou com troca de
informações entre as equipes e apoio da população. Com o início da colheita na
região, o reforço na segurança rural deve ser intensificado para evitar novos
crimes.