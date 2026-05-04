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Morto em acidente

Idoso atropelado por caminhão é pai de presidente da Câmara de Barra de São de Francisco

Geraldo Lima da Costa atravessava um "ponto cego" quando foi atingido pelo veículo; velório acontecerá na Câmara Municipal

Publicado em 04 de Maio de 2026 às 20:32

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

04 mai 2026 às 20:32
Geraldo Lima da Costa morreu atropelado por caminhão Redes sociais

O idoso de 83 anos que morreu após ser atropelado por um caminhão na manhã desta segunda-feira (4), no Centro de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, é Geraldo Lima da Costa, pai do vereador e presidente da Câmara Municipal, Emersom Lima.


O parlamentar lamentou a morte em suas redes sociais, descrevendo o pai como um amigo e exemplo de vida. "Seu amor, seu cuidado e seus ensinamentos serão para sempre nosso legado."


O velório de Geraldo será realizado a partir das 22 horas, na Câmara de Barra de São Francisco. O sepultamento está previsto para as 11 horas de terça-feira (5), no Cemitério Municipal.

Motorista relatou à PM que não viu a vítima devido ao ponto cego do veículo
A vítima, identificada como Geraldo Lima da Costa, atravessava a via no momento em que foi atingida. Leitor | A Gazeta

Acidente

A Polícia Militar (PM) apurou que Geraldo atravessava a via no momento em que foi atingido e chegou a ser socorrido e levado a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.


O motorista do caminhão relatou que estava parado no semáforo e aguardou alguns instantes após a abertura do sinal. Ao arrancar, Geraldo teria passado à frente do veículo e, por estar no chamado “ponto cego”, não foi visto. 


O condutor afirmou que só percebeu o atropelamento após ouvir gritos de testemunhas. Ainda de acordo com a PM, não havia faixa de pedestres no local do acidente. O motorista permaneceu na cena, prestou socorro e foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos.


Por conta da morte, a sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Barra de São Francisco, que estava marcada para esta segunda (4) foi cancelada.

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