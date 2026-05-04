Idoso atropelado por caminhão é pai de presidente da Câmara de Barra de São de Francisco

O idoso de 83 anos que morreu após ser atropelado por um caminhão na manhã desta segunda-feira (4), no Centro de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, é Geraldo Lima da Costa, pai do vereador e presidente da Câmara Municipal, Emersom Lima.
O parlamentar lamentou a morte em suas redes sociais, descrevendo o pai como um amigo e exemplo de vida. "Seu amor, seu cuidado e seus ensinamentos serão para sempre nosso legado."
O velório de Geraldo será realizado a partir das 22 horas, na Câmara de Barra de São Francisco. O sepultamento está previsto para as 11 horas de terça-feira (5), no Cemitério Municipal.
Acidente
A Polícia Militar (PM) apurou que Geraldo atravessava a via no momento em que foi atingido e chegou a ser socorrido e levado a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.
O motorista do caminhão relatou que estava parado no semáforo e aguardou alguns instantes após a abertura do sinal. Ao arrancar, Geraldo teria passado à frente do veículo e, por estar no chamado “ponto cego”, não foi visto.
O condutor afirmou que só percebeu o atropelamento após ouvir gritos de testemunhas. Ainda de acordo com a PM, não havia faixa de pedestres no local do acidente. O motorista permaneceu na cena, prestou socorro e foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos.
Por conta da morte, a sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Barra de São Francisco, que estava marcada para esta segunda (4) foi cancelada.