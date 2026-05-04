Idoso atropelado por caminhão é pai de presidente da Câmara de Barra de São de Francisco

O idoso de 83 anos que morreu após ser atropelado por um caminhão na manhã desta segunda-feira (4), no Centro de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, é Geraldo Lima da Costa, pai do vereador e presidente da Câmara Municipal, Emersom Lima.





O parlamentar lamentou a morte em suas redes sociais, descrevendo o pai como um amigo e exemplo de vida. "Seu amor, seu cuidado e seus ensinamentos serão para sempre nosso legado."





O velório de Geraldo será realizado a partir das 22 horas, na Câmara de Barra de São Francisco. O sepultamento está previsto para as 11 horas de terça-feira (5), no Cemitério Municipal.