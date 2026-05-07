'Lula é dinâmico', diz Trump após reunião de quase 3 horas na Casa Branca

Após o almoço, Trump publicou em sua rede social que a reunião com "o presidente muito dinâmico do Brasil" correu "muito bem". Segundo ele, os líderes discutiram "diversos temas, incluindo comércio e, especificamente, tarifas". "Nossos representantes têm reuniões agendadas para discutir alguns pontos-chave. Outras reuniões serão agendadas nos próximos meses, conforme necessário", afirmou.





Esta é a sexta visita do petista à sede do governo americano, sendo a primeira sob Trump. Em mandatos anteriores, Lula visitou a Casa Branca em 2002 — ainda como eleito, antes de assumir o cargo—, 2003 e 2008, em encontros com o então presidente George Bush. Em seguida, em 2009, encontrou Barack Obama e, já em seu terceiro mandato, o brasileiro foi recebido por Joe Biden, em 2023.





Lula chegou ao encontro com o republicano com duas principais demandas. Entre elas, o objetivo de apresentar um acordo para combater crime organizado e também para discutir questões relacionadas a tarifas.





O presidente foi acompanhado por cinco ministros: Mauro Vieira (Relações Exteriores), Wellington César Lima e Silva (Justiça), Dario Durigan (Fazenda), Márcio Elias Rosa (Indústria e Comércio) e Alexandre Silveira (Minas e Energia). O diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, também participa da comitiva a Washington, mas não esteve presente na Casa Branca.





Trump, por sua vez, foi acompanhado de J. D. Vance, seu vice, além de Susie Wiles, chefe de gabinete, Howard Lutnick, secretário do Comércio, Scott Bessent, do Tesouro, e Jamieson Greer, representante comercial dos EUA.





Para prolongar a reunião a portas fechadas, a delegação brasileira pediu para que a imprensa entrasse no Salão Oval apenas no final da conversa, uma mudança de protocolo em relação a outras visitas no local.





O pedido para a mudança da ordem veio após desconforto de Lula com a presença de jornalistas desde o começo da conversa que teve com Trump em Kuala Lumpur, na Malásia, em outubro de 2025. Na visão do brasileiro, isso atrapalhou o andamento daquela reunião.