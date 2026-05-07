Jogadora de Santa Catarina denuncia comentários homofóbicos durante transmissão no ES

Uma jogadora de beach soccer da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) foi alvo de comentários homofóbicos durante a transmissão de uma partida dos Jogos Universitários Brasileiros de Praia 2026, em Guarapari, na terça-feira (5).





Carina Rocha, de 29 anos, disse que ficou triste e chateada, mas principalmente com raiva. No vídeo da transmissão (veja acima), feito por meio do canal oficial Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), no YouTube, é possível ouvir comentários como “pode homem também?”. Segundo a jogadora, os narradores negaram que tenham feito as falas e alegaram que os microfones das câmeras poderiam ter captado outras pessoas.





“Fiquei sabendo (dos comentários) logo após o jogo com mensagens de familiares e amigos sobre a transmissão. Não ia levar para frente a denúncia, pois imaginava a proporção que isso tomaria e não estava preparada psicologicamente, mas, como não é só sobre mim, resolvi levar para frente”, disse Carina Rocha.





A jovem contou que, além dos comentários homofóbicos, há outro momento em que é possível ouvir pessoas falando sobre “a beleza e a feiúra” dos times. Ela denunciou o caso à Comissão Organizadora da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), responsável pelo evento, que decidiu arquivar a denúncia na quarta-feira (6).