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Jogadora de Santa Catarina denuncia comentários homofóbicos durante transmissão no ES

No vídeo da transmissão (veja na reportagem), é possível ouvir comentários homofóbicos durante um jogo em Guarapari

Publicado em 07 de Maio de 2026 às 17:14

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

07 mai 2026 às 17:14

Uma jogadora de beach soccer da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) foi alvo de comentários homofóbicos durante a transmissão de uma partida dos Jogos Universitários Brasileiros de Praia 2026, em Guarapari, na terça-feira (5).


Carina Rocha, de 29 anos, disse que ficou triste e chateada, mas principalmente com raiva. No vídeo da transmissão (veja acima), feito por meio do canal oficial Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), no YouTube, é possível ouvir comentários como “pode homem também?”. Segundo a jogadora, os narradores negaram que tenham feito as falas e alegaram que os microfones das câmeras poderiam ter captado outras pessoas.


“Fiquei sabendo (dos comentários) logo após o jogo com mensagens de familiares e amigos sobre a transmissão. Não ia levar para frente a denúncia, pois imaginava a proporção que isso tomaria e não estava preparada psicologicamente, mas, como não é só sobre mim, resolvi levar para frente”, disse Carina Rocha.


A jovem contou que, além dos comentários homofóbicos, há outro momento em que é possível ouvir pessoas falando sobre “a beleza e a feiúra” dos times. Ela denunciou o caso à Comissão Organizadora da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), responsável pelo evento, que decidiu arquivar a denúncia na quarta-feira (6).

Em nota, a CBDU afirmou que mantém compromisso com a ética, o respeito e a inclusão, valores que, segundo a entidade, orientam todas as ações no esporte universitário brasileiro. A confederação informou ainda que, ao tomar conhecimento dos episódios ocorridos durante as transmissões do JUBs Praia 2026, determinou a exclusão imediata do investigado.


Segundo a CBDU, a empresa responsável pela cobertura do evento também iniciou procedimentos internos para apuração do caso e adoção das medidas cabíveis. A entidade destacou que o processo é acompanhado pela Comissão Disciplinar e pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva Universitário (STJDU), que conduzem a análise “com rigor, independência e imparcialidade”.


A confederação reforçou ainda que não admite manifestações discriminatórias ou incompatíveis com os valores do esporte e afirmou que seguirá colaborando com as instâncias competentes para a completa apuração dos fatos. 


A Udesc Esportes se manifestou nas redes sociais, repudiando os comentários. "Não há espaço, no esporte universitário ou em qualquer ambiente institucional, para condutas que atentem contra a dignidade humana. A igualdade é um princípio inegociável, e toda forma de discriminação representa grave violação dos valores que orientam a convivência e o desporto".


Nota CBDU

"A Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) reafirma seu compromisso com a ética, o respeito e a inclusão, valores que orientam todas as suas ações no esporte universitário brasileiro.


Diante dos episódios ocorridos durante as transmissões do JUBs Praia 2026, a entidade informa que, ao tomar conhecimento do caso, determinou a exclusão imediata do investigado, em sinal claro de que a CBDU não tolera atitudes ofensivas. A empresa responsável pela cobertura iniciou, de forma paralela, seus próprios procedimentos internos de apuração e adoção das medidas cabíveis.


O processo está sendo acompanhado pela Comissão Disciplinar e pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva Universitário (STJDU), que conduzem a análise com rigor, independência e imparcialidade, assegurando que todas as etapas sejam cumpridas com transparência.

A CBDU reforça que não admite manifestações discriminatórias ou incompatíveis com os valores do esporte e seguirá colaborando integralmente com as instâncias competentes para garantir a completa apuração dos fatos.


Nosso compromisso permanece firme: assegurar que o desporto universitário brasileiro seja um espaço de integridade, diversidade e respeito."

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