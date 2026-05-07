Capixaba conquista prêmio internacional de design com poltrona inspirada em nuvens

A Líder, marca de mobiliário de alto padrão, apresentou nesta quarta-feira (6) a nova coleção Pausa em sua loja localizada em Vitória, que completa 27 anos em 2026. A nova coleção busca fazer uma ode à pausa, com peças escolhidas para priorizar conforto e bem-estar, propondo um convite à desaceleração e à redescoberta do tempo de estar. Por esse motivo, todas as peças escolhidas para compor a coleção são móveis como cadeiras, sofás e cama.





Entre as novidades estão a Poltrona Enseada e a Cama Luna, assinadas pelo Lattoog, a cadeira Uçá, de Larissa Catossi, e o sofá Olivo, desenvolvido pelo escritório FGMF.





Na coleção, os principais pontos de semelhança entre as peças são a valorização da madeira maciça como elemento estrutural e estético e o uso de materiais naturais como couro, palha e tecidos.





Confira as novidades abaixo: