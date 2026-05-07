Capixaba conquista prêmio internacional de design com poltrona inspirada em nuvens

A arquiteta e designer capixaba Simone Villéla reforçou o espaço do Espírito Santo no radar do design internacional. A profissional conquistou o prêmio Silver na categoria Furniture Design da A’ Design Award & Competition, premiação internacional realizada neste mês, na Itália. A vitória veio com a Poltrona Nimbus, desenvolvida em parceria com a Volttoni Móveis Contemporâneos.
O prêmio reúne projetos de diferentes países e contempla áreas como arquitetura, moda, design automotivo e mobiliário. Entre as categorias da premiação estão os níveis Platinum, Gold, Silver, Bronze e Iron, com o Silver sendo considerado um reconhecimento de destaque internacional para peças que se sobressaem pela originalidade e execução.
Lançada em janeiro deste ano, a Nimbus nasceu de um processo criativo que, segundo Simone, buscou traduzir a leveza e a força das nuvens em uma peça de mobiliário contemporânea. Ao todo, o desenvolvimento da poltrona levou cerca de um ano entre os primeiros desenhos, alinhamento com a fábrica, produção de protótipos e ajustes finais até o lançamento oficial.
“A ideia foi trazer conforto como se fosse uma nuvem, mas também traduzir essa força através da madeira, material que usei para ‘brincar’ com as espessuras e transições orgânicas. A proposta é essa, um móvel fluído e acolhedor”, explica.
Para profissionais que desejam trilhar o mesmo caminho, Simone destaca a importância de acreditar no próprio trabalho e buscar espaços de visibilidade internacional. “Muitas vezes, a gente acha que está longe de alcançar algo desse nível mundial, mas não está. É preciso estudar, procurar informação e acreditar no próprio projeto”, afirma.
Novidades
Lider apresenta os lançamentos da coleção Pausa em Vitória
A Líder, marca de mobiliário de alto padrão, apresentou nesta quarta-feira (6) a nova coleção Pausa em sua loja localizada em Vitória, que completa 27 anos em 2026. A nova coleção busca fazer uma ode à pausa, com peças escolhidas para priorizar conforto e bem-estar, propondo um convite à desaceleração e à redescoberta do tempo de estar. Por esse motivo, todas as peças escolhidas para compor a coleção são móveis como cadeiras, sofás e cama.
Entre as novidades estão a Poltrona Enseada e a Cama Luna, assinadas pelo Lattoog, a cadeira Uçá, de Larissa Catossi, e o sofá Olivo, desenvolvido pelo escritório FGMF.
Na coleção, os principais pontos de semelhança entre as peças são a valorização da madeira maciça como elemento estrutural e estético e o uso de materiais naturais como couro, palha e tecidos.
Confira as novidades abaixo:
Arquiteta capixaba leva design autoral a Milão
A arquiteta Bruna Rody, cofundadora e diretora criativa da Inspira Conceito e Design, participou do Salone del Mobile.Milano 2026, um dos maiores eventos mundiais de design e mobiliário, realizado entre os dias 21 e 26 de abril, na Itália.
Bruna participou com sua autoral Mesa Dinda, que conquistou o 3º lugar no Prêmio Design da Movelaria Nacional, na categoria Potencial Criativo, iniciativa com realização e apoio institucional da ABIMÓVEL, ApexBrasil e Sebrae Nacional. A peça combina plástico reciclado com vidro fusing, técnica artesanal que reaproveita resíduos, e foi desenvolvida durante os estudos da profissional no Istituto Europeo di Design (IED Brasil).
“Gostei bastante da feira, especialmente por ser um ano focado em cozinha, o que permite trazer muitas soluções de marcenaria e ideias de disposição para os ambientes. É interessante ver o que as marcas italianas estão trazendo, mas também perceber que o Brasil hoje tem muita coisa relevante em termos de design autoral e qualidade”, afirma.
A arquiteta também destaca a imersão proporcionada pelos eventos paralelos na cidade, conhecidos como “Fora Salone”. “Os showrooms criam experiências muito imersivas, e as marcas ocupam a cidade com ativações que permitem vivenciar o lifestyle. É inspirador não só no sentido técnico, mas também no olhar mais amplo sobre comportamento e experiência”, completa.
Oportunidades
Obramax oferece mais de 2.100 vagas em cursos gratuitos
Neste mês, a Obramax irá ofertar 2.160 vagas gratuitas no Espírito Santo, entre cursos presenciais e online voltados a trabalhadores do segmento da construção civil. As inscrições estão disponíveis no site da companhia.
A programação de maio contempla formações voltadas à prática diária de quem atua na obra, com conteúdos alinhados às demandas atuais do setor. Entre os temas abordados estão projetos elétricos, instalações elétricas residenciais seguras e aplicações.
As capacitações presenciais acontecem na loja da Obramax em Cariacica, enquanto os cursos online permitem que profissionais de todo o país participem das formações na modalidade a distância. As formações são gratuitas, oferecem certificado de participação e são realizadas em parceria com fornecedores reconhecidos da indústria. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição.
Confira a programação completa de maio no Espírito Santo:
Cursos Presenciais
Espírito Santo
16/05 – 9h às 14h – Cariacica – Projetos elétricos
30/05 – 9h às 14h – Cariacica – Instalações elétricas residenciais seguras
Cursos Online
06/05 – 18h às 19h – Proteções elétricas: DR e DPS
13/05 – 18h às 19h – Escolha Correta de Cabos para Instalação Elétrica
20/05 – 18h às 19h – Instalação de interruptores e tomadas
27/05 – 18h às 19h – Instalação de chuveiros, torneiras e aquecedores
Revestimentos são apostas para ganho de personalidade nos projetos
Os revestimentos têm deixado de ser apenas acabamento para assumir um papel de protagonistas nos projetos de interiores. O momento aponta para superfícies que despertam sensações, com texturas, relevos e materiais de aparência mais natural entrando em cena para criar ambientes que convidam ao toque.
Para a arquiteta Priscila Maciel, esse movimento acompanha uma mudança no comportamento do cliente. “Hoje, o cliente quer mais do que ver o espaço, ele quer sentir. E o revestimento tem um papel importante nisso, porque ele traz textura, conforto e identidade”, explica. Segundo ela, o uso de materiais que remetem ao orgânico, como pedras e superfícies com acabamento mais natural, aparece com força em diferentes tipos de projeto.
Outro destaque está nos porcelanatos de grande formato, que seguem em alta por criarem uma sensação de continuidade e elegância. Ao mesmo tempo, ganham espaço as composições que misturam texturas e contrastes. “A gente vê uma quebra daquela ideia de tudo muito uniforme. Hoje, existe mais liberdade para misturar materiais e criar composições com mais personalidade”, completa.
A paleta acompanha esse movimento, com tons terrosos, neutros quentes e variações suaves que ajudam a deixar os ambientes mais acolhedores. Para Priscila, o resultado são espaços mais vivos e menos engessados. “O revestimento deixou de ser só acabamento. Ele passou a fazer parte da história do projeto”, afirma.