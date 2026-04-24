Pedras naturais do ES são atração da 1ª Bienal de Arquitetura Brasileira

A arquiteta capixaba Letícia Finamore assina o projeto Entre o Mar e a Mata – O Morar Capixaba Contemporâneo, que propõe uma residência sensorial inspirada na Mata Atlântica. No ambiente, os materiais da Brasigran usados foram o quartzito Vitória Régia, aplicado no lavabo; e o mármore Bossa Nova, lançamento de 2026, que foi utilizado no banheiro.





Já o mármore Pinot Grigio, está presente na cozinha e, complementando o espaço, um banco decorativo foi feito em quartzito Oak Bamboo.