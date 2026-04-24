Pedras naturais do ES são atração da 1ª Bienal de Arquitetura Brasileira

A indústria de pedras naturais do Espírito Santo está representada na primeira edição da Bienal de Arquitetura Brasileira (BAB) no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Isso porque a Brasigran, empresa da Serra, participa do evento por meio de projetos selecionados que traduzem a diversidade dos biomas brasileiros.
Na BAB, os materiais da Brasigran integram dois pavilhões expositivos, o Mata Atlântica e o Pantanal, que estão disponíveis para visitação até o dia 30 de abril.
A arquiteta capixaba Letícia Finamore assina o projeto Entre o Mar e a Mata – O Morar Capixaba Contemporâneo, que propõe uma residência sensorial inspirada na Mata Atlântica. No ambiente, os materiais da Brasigran usados foram o quartzito Vitória Régia, aplicado no lavabo; e o mármore Bossa Nova, lançamento de 2026, que foi utilizado no banheiro.
Já o mármore Pinot Grigio, está presente na cozinha e, complementando o espaço, um banco decorativo foi feito em quartzito Oak Bamboo.
No Pavilhão Pantanal, o escritório Deborah Nazareth Arquitetos apresenta A Casa Ñandejara, um espaço que traduz a identidade sul-mato-grossense. Lá, o projeto utiliza a pedra Vitória Régia.
“A participação da Brasigran na Bienal reforça não apenas a qualidade e a versatilidade dos nossos materiais, mas, sobretudo, a nossa conexão com a arquitetura que traduz o nosso tempo e expressa a diversidade cultural e territorial brasileira. Estar presente em projetos assinados por profissionais de diferentes regiões do país evidencia o nosso papel como parceiros ativos na construção de uma arquitetura que valoriza a origem, a matéria e a experiência”, afirma Renata Malenza, diretora da Brasigran e Brasigran Home.
Novidade
Multivix leva alunos para imersão em design em Milão
A Multivix agora conta com uma parceria internacional com o Istituto Marangoni, escola particular de moda e design localizada em Milão, na Itália. A iniciativa é voltada para alunos de graduação, professores e egressos do curso de arquitetura, que poderão participar de um curso exclusivo de design de interiores na cidade que é considerada um dos principais polos globais do design.
A experiência internacional acontecerá de forma presencial dos dias 6 a 8 de julho. Os interessados devem ficar atentos ao cronograma: o período de inscrição e envio de documentos vai até 24 de abril de 2026, enquanto a data final para confirmação dos selecionados é 20 de maio de 2026.
CAU/ES inicia obra de sua sede própria na Enseada do Suá
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES) iniciou as obras de sua sede própria. O projeto marca a primeira sede da instituição que, após a conclusão das obras, abrigará um espaço novo, moderno e mais amplo.
A futura mudança para a sede própria tem a expectativa de gerar economia financeira, permitindo o redirecionamento de recursos para suas atividades finalísticas, como fiscalização e aprimoramento dos serviços prestados à categoria e à sociedade, segundo afirma a presidente do CAU/ES, Priscila Ceolin.
“Mais do que uma intervenção física, o início da obra reflete a complexidade que envolve a gestão responsável de um projeto dessa natureza, especialmente no contexto de uma instituição onde cada decisão demanda critérios técnicos, transparência e conformidade com processos legais”, explica.
O pontapé inicial dos trabalhos foi marcado pela entrega simbólica das chaves das salas à responsável técnica pela execução, Thamyres Prates. A obra será conduzida pela Trinity Engenharia, empresa vencedora da licitação, que contará ainda com a fiscalização técnica integral realizada pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), a partir de acordo de cooperação firmado com o CAU/ES. A previsão é que as obras sejam concluídas ainda em 2026.
E com o objetivo de dar transparência ao processo e aproximar a categoria, o CAU/ES lança o “Diário da Nova Sede”, uma agenda de acompanhamento contínuo da obra. Ao longo dos próximos meses, serão apresentados nas redes sociais oficiais da instituição os bastidores técnicos, as etapas de execução e os profissionais envolvidos em cada fase.
Oportunidade
Obramax oferece curso gratuito neste final de abril
A Obramax, atacarejo de materiais de construção, está dando continuidade à programação da Academia de Profissionais, iniciativa de capacitação técnica da empresa. Ainda neste mês, no dia 29 de abril, estará disponível de forma on-line, das 18h às 19h o curso “Série piso, louças e metais: sistema de louças sanitárias”. As inscrições estão disponíveis no site da companhia.
No Espírito Santo, a programação de abril contemplou formações voltadas à prática diária de quem atua na obra. Entre os temas abordados estiveram técnicas em esquadrias, com foco em vedação e aplicação de selantes, PU e espuma expansiva, além de práticas relacionadas à melhoria do desempenho e acabamento das construções. As formações são gratuitas, oferecem certificado de participação e são realizadas em parceria com fornecedores da indústria.
Confira alguns destaques brasileiros da Semana de Design de Milão
A Semana de Design em Milão, que terá seu fim neste domingo (26), teve forte presença do Brasil. Isso porque, atualmente, o país é o maior produtor de mobiliários da América Latina e o sexto maior do mundo e marcou presença tanto no Salão do Móvel quanto no circuito Fuorisalone, espaços da mostra.
Entre os destaques, a Marel apresenta a coleção Per La Vita na Eurocucina, com foco em neuroarquitetura e formas geométricas. Já o designer Jayme Bernardo, em parceria com a Modalle, leva a poltrona Intermezzo, de linhas curvas e proposta contemplativa.
A Maxdesign aposta em uma experiência imersiva no processo criativo, reunindo seis designers internacionais e aproximando o público dos bastidores do desenvolvimento das peças. No Fuorisalone, a St. James trouxe a instalação Floresta Futurística, que mistura arte, design e natureza, além de lançar novas coleções com forte apelo sensorial.
Outros destaques incluem a coleção de cortinas LINEA, de Juliana Pippi com a Unilux, inspirada na alfaiataria italiana e no uso de fibras naturais, e a Tecline, que apresenta, ao lado de Ronald Sasson, poltronas de edição limitada inspiradas em paisagens naturais. Completando o cenário, a Porcelanosa traz um showroom com soluções aplicadas.