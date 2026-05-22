Móveis Conquista de Vila Velha muda de nome e vira Artenza

O retorno de “O Diabo Veste Prada” nas telonas colocou novamente a estética sofisticada no centro das conversas. Mas, para além da moda e dos figurinos marcantes, o sucesso do filme também trouxe à tona um conceito que vem ganhando cada vez mais força dentro da arquitetura contemporânea: a curadoria.





Quem defende essa tese é a arquiteta Priscila Maciel, que acredita que o filme ajuda a traduzir um comportamento que já aparece com força nos projetos de interiores. “As pessoas estão mais interessadas em ambientes com identidade do que em espaços montados apenas para seguir tendências. A curadoria entra justamente nesse lugar da escolha consciente”, afirma.





Segundo Priscila, a curadoria vai muito além da seleção de móveis ou objetos decorativos. Ela envolve leitura de estilo de vida, sensações, proporção, iluminação e coerência visual. “Não é sobre quantidade ou excesso. Muitas vezes, a sofisticação está no que foi retirado e não no que foi acrescentado ao ambiente”.





A arquiteta observa que o acesso constante a referências nas redes sociais também mudou a forma como os clientes enxergam seus próprios espaços. Hoje, existe uma busca maior por projetos mais autorais e menos replicáveis.





“As pessoas já entendem quando um ambiente foi pensado de verdade e quando ele apenas reproduz uma tendência momentânea", assegura.





Na avaliação de Priscila, esse movimento conversa diretamente com o universo apresentado em “O Diabo Veste Prada 2”, onde cada escolha visual carrega intenção e posicionamento. “Tudo comunica. Na arquitetura acontece exatamente a mesma coisa. Os materiais, as cores, os vazios e até a iluminação ajudam a construir uma narrativa", destaca.





Outro ponto que ganha força dentro desse cenário é o chamado luxo silencioso, marcado por ambientes mais atemporais, elegantes e sensoriais. Para a arquiteta, a curadoria se tornou uma ferramenta essencial justamente porque ajuda a criar espaços mais duradouros e conectados à personalidade de cada cliente.





“Hoje, um projeto sofisticado não é o que tem mais informação. É o que consegue transmitir identidade sem exageros”, conclui.