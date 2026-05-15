Cachoeiro Stone Fair 2026 muda formato e passa a ter três dias de evento

A Deca, marca especialista em louças e metais sanitários no Brasil, anuncia a abertura das inscrições para a 29ª edição do Prêmio Deca. Voltada a profissionais e estudantes de todo o Brasil, a iniciativa passa a contar neste ano com uma nova categoria dedicada à arquitetura sustentável e terá como premiação uma experiência internacional em Londres para os vencedores do grupo Profissionais.

As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 14 de maio e 22 de junho por meio da plataforma DEXperience, programa de relacionamento da marca voltado a arquitetos, designers de interiores e especificadores, que também contempla as marcas Portinari, Duratex, Durafloor, Castelatto e Ceusa.

Além da viagem para Londres, o vencedor da categoria Profissional Viver Ambientes também assinará um espaço exclusivo na Casa Dexco em 2027. Já os vencedores do grupo Estudantes serão contemplados com um voucher de R$ 20 mil, além de visitas guiadas à Casa Dexco e às fábricas da Deca.