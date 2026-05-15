Cachoeiro Stone Fair 2026 muda formato e passa a ter três dias de evento

A Cachoeiro Stone Fair 2026, um dos principais eventos do setor de rochas do país e do Espírito Santo, estreia novo formato com três dias de evento: de 25 a 27 de agosto, em Cachoeiro de Itapemirim (ES). Neste ano, a edição pretende atuar fortemente na qualificação do público e nas conexões que integram todos os elos do segmento.
Mantendo a meta de reunir 15 mil visitantes de todos os Estados brasileiros e cerca de 30 países, a programação da feira ganha novos espaços e experiências pensadas para interação e networking. A Rua de Blocos, um dos espaços mais tradicionais do evento, irá trazer um número recorde de blocos expostos e um espaço convidativo para negócios.
Além disso, a Praça do Marmorista retorna mostrando a versatilidade da rocha aplicada em projetos. Já o projeto Stone Tec surge como o hub técnico da feira, reunindo conteúdo, demonstrações, tecnologia, acabamento e maquinário em um espaço que incorpora também o auditório principal.
“A Cachoeiro Stone Fair tem papel importante na trajetória do setor de rochas naturais no Brasil. Serão três dias intensos com uma programação conectada às transformações e às demandas do mercado. Lembro que Cachoeiro de Itapemirim é o berço do beneficiamento de rochas naturais no Brasil, a feira reforça sua conexão com esta que é uma das regiões mais representativas da indústria nacional”, destaca Bismark Bachiete, presidente do Sindirochas.
Ainda restam algumas vagas para expor nesta edição e as empresas interessadas em participar podem realizar as inscrições pelo site do evento.
Oportunidade
Prêmio Deca 2026 abre inscrições com nova categoria de destaque da arquitetura sustentável
A Deca, marca especialista em louças e metais sanitários no Brasil, anuncia a abertura das inscrições para a 29ª edição do Prêmio Deca. Voltada a profissionais e estudantes de todo o Brasil, a iniciativa passa a contar neste ano com uma nova categoria dedicada à arquitetura sustentável e terá como premiação uma experiência internacional em Londres para os vencedores do grupo Profissionais.
As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 14 de maio e 22 de junho por meio da plataforma DEXperience, programa de relacionamento da marca voltado a arquitetos, designers de interiores e especificadores, que também contempla as marcas Portinari, Duratex, Durafloor, Castelatto e Ceusa.
Além da viagem para Londres, o vencedor da categoria Profissional Viver Ambientes também assinará um espaço exclusivo na Casa Dexco em 2027. Já os vencedores do grupo Estudantes serão contemplados com um voucher de R$ 20 mil, além de visitas guiadas à Casa Dexco e às fábricas da Deca.
Attri Decor celebra dois anos com lançamento da coleção em quartzito "Celebrar"
As empresárias Natália Aliani e Jamile Pena comemoram em maio o aniversário de dois anos da Attri Decor, marca especialista na fabricação de peças decorativas feitas de pedras de quartzito. Para marcar a data, Natália e Jamile lançaram a coleção "Celebrar", que apresenta itens como marcadores de taça, guardanapos, caixas de chá, entre outros, em formatos pensados para acompanhar o cliente em viagens e ocasiões especiais.
"Chegar aos dois anos da Attri Decor ampliando nossa cartela de produtos é a realização de um planejamento focado em entender o estilo de vida das nossas clientes. Queremos que a nossa curadoria esteja presente em todos os momentos, por isso apostamos em peças que viajam com a pessoa e também que ela consiga receber com elegância e sofisticação", destaca Natália Aliani.
A curadoria da nova coleção propõe exclusividade. "A coleção 'Celebrar' é um convite para valorizar os pequenos detalhes. Cada marcador de taça ou guardanapo foi pensado para transformar qualquer encontro em uma memória única, independentemente de onde o brinde aconteça", complementa Jamile Pena.
Textura
Empreendimento em Vitória aposta em revestimentos sensoriais e pedras naturais
A arquitetura sensorial, tendência prevista pelo Salão do Móvel de Milão, está presente em mais um empreendimento da Grande Vitória: o Edge Luxury Apartments, da RS Construtora.
O empreendimento aposta na integração de pedras naturais, abandonando o mármore branco uniforme em favor de peças com veios marcantes e tonalidades terrosas. Aliado a isso, o uso de porcelanatos de grandes formatos é outro destaque, pois minimizam as linhas de rejunte, criando superfícies contínuas que ampliam visualmente o espaço.
“O luxo hoje é medido pelo bem-estar e pela exclusividade dos detalhes. No Edge, cada revestimento foi pensado para criar uma experiência de moradia que envolve os sentidos”, afirma Renato Aboudib Sandri, diretor da empresa.