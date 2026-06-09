Cristiano Ronaldo tenta ampliar recorde pessoal de único atleta que fez gols em 5 Copas diferentes

Em sua sexta Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo não é mais o principal destaque da seleção de Portugal, que encara Colômbia, República Democrática do Congo (RDC) e Uzbequistão pelo Grupo K. Ainda assim, Cris Ronaldo tem um recorde para chamar de seu, e que pode ser ampliado. CR7 é o único atleta que fez gols em cinco Copas diferentes. Agora, pode emplacar o sexto Mundial com gols.





Primeiro rival português, a RDC disputa sua segunda Copa. O principal nome da seleção africana é Wissa, atacante que fez sucesso no Brentford, da Premier League, o que lhe rendeu uma transferência milionária para o Newcastle. Já a seleção do Uzbequistão tem sua principal estrela no banco de reservas: o técnico italiano Fabio Cannavaro, zagueiro que levantou a taça na Copa de 2006, a primeira de Cris Ronaldo.





Por fim, a chave tem a Colômbia, seleção que não tem as melhores lembranças de uma Copa em solo americano. Em 1994, apontada como candidata ao título por muitos, incluindo Pelé, a equipe foi eliminada na primeira fase.





Pelo menos, em 2026, os colombianos jogam as duas primeiras partidas em gramados mexicanos (Cidade do México e Guadalajara). Só na terceira partida é que precisam se deslocar para Miami. Torcedores portugueses que forem acompanhar a seleção na primeira fase vão ter que viajar cerca de 1.550 km, mais ou menos a distância do Minho (norte) ao Algarve (sul), em Portugal (três vezes).