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Cristiano Ronaldo tenta ampliar recorde pessoal de único atleta que fez gols em 5 Copas diferentes

O jogador é o único que possui o feito de ter gols em cinco Mundiais diferentes

Publicado em 09 de Junho de 2026 às 11:43

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 jun 2026 às 11:43
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo Reuters/Folhapress

Em sua sexta Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo não é mais o principal destaque da seleção de Portugal, que encara Colômbia, República Democrática do Congo (RDC) e Uzbequistão pelo Grupo K. Ainda assim, Cris Ronaldo tem um recorde para chamar de seu, e que pode ser ampliado. CR7 é o único atleta que fez gols em cinco Copas diferentes. Agora, pode emplacar o sexto Mundial com gols.


Primeiro rival português, a RDC disputa sua segunda Copa. O principal nome da seleção africana é Wissa, atacante que fez sucesso no Brentford, da Premier League, o que lhe rendeu uma transferência milionária para o Newcastle. Já a seleção do Uzbequistão tem sua principal estrela no banco de reservas: o técnico italiano Fabio Cannavaro, zagueiro que levantou a taça na Copa de 2006, a primeira de Cris Ronaldo.


Por fim, a chave tem a Colômbia, seleção que não tem as melhores lembranças de uma Copa em solo americano. Em 1994, apontada como candidata ao título por muitos, incluindo Pelé, a equipe foi eliminada na primeira fase.


Pelo menos, em 2026, os colombianos jogam as duas primeiras partidas em gramados mexicanos (Cidade do México e Guadalajara). Só na terceira partida é que precisam se deslocar para Miami. Torcedores portugueses que forem acompanhar a seleção na primeira fase vão ter que viajar cerca de 1.550 km, mais ou menos a distância do Minho (norte) ao Algarve (sul), em Portugal (três vezes).

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